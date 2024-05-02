2.6萬名高中生申請科大 比去年多

愈來愈多高中生選擇就讀科技大學。技專招聯會統計，供普通高中學生升讀科大的四技申請入學，一一三學年第一階段約二點六萬人報名，比去年略增，其中台科大今年四技申請首增不分系招生，十個名額，吸引約一千一百名學生報名；北科大機電學士班四十個名額，逾二千一百名學生報名。

景美女中校長周寤竹表示，近年確實發現愈來愈多普通高中生願嘗試進入技職體系，多是對實作感興趣或純粹認為就業市場更佳。但教育團體提醒，普高學生沒有修讀技高對應專業科目，科大多少應對普高生提供銜接課程。

台科大教務長陳素芬表示，科大兼具理論和實作，學生在學時期就能接受工作訓練，再者，台科大也是台大系統成員學校，與台大、台師大具校際選課、跨校輔系優勢。今年如化工系、設計工設系等，報考人數均成長。

北科大則統計，機電學士班，資訊工程系提供五個名額，吸引五一九人報名；分子科學與工程系廿三個名額，吸引六六六人報名。

北科大教務長黃育賢指出，「親自動手」一直是技職教育的精神，課程偏向實用性質，與產業界連結深，無論是輔導學生考取專業證照、業界實習學分等，都是科大優勢，這也讓今年分子工程系與機電學士班報名人數大幅增加。

科大每年可提撥總招生名額一成招收普高生。成功高中校長孫明峯表示，學生考量就學地區，除台成清交外，便會考慮以工科為主的北科大、台科大，且近年科大課程也在轉變，從講求人工操作開始轉向人機協作等模式，都降低了普高生進入科大的門檻。去年一屆學生約七百多人，一二二人次通過四技申請一階，算是技職大戶。

全教總高中職主委林金財則認為，科大訓練奠基於技高專業科目，再接續培養應用科學技術人才，由於技高生學過專業科目，普高學生無，科大應對普高生提供銜接課程；科大也應先了解技高課綱，不應向學術傾斜，否則會失去培育技術人才的教育方向。

儘管選擇科大的普高生愈來愈多，不過林金財也說，由於普高生可選擇普大、科大，科大是否變成備胎，招生紅盤能否守住，仍有待後續觀察。