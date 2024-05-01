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基隆光隆家商「停招不停辦」 未來轉型長照服務

中央社／ 基隆1日電

受少子化影響，有121年校史的基隆市光隆家商招生困難，財務出現缺口，董事會開會後決議113學年度起停止招生。校長陳余各表示，學校「停招不停辦」，未來會轉型從事長照。

光隆高級家事商業職業學校校長陳余各今天受訪表示，光隆家商多年來創造出多項佳績，但受到少子化趨勢影響，加上基隆市大部分學生至雙北就讀，且家長較為青睞公立學校，光隆家商在民國101年、102年時學生數達到顛峰，有2000餘名學生，106年起學生數逐年下降，目前只有207名學生。

陳余各表示，董事會考量招生日益困難，財務缺口逐漸擴大，雖想繼續服務基隆鄉親，但在財務上不允許，日前決定113學年度起停止招生，4月20日已將董事會「停招不停辦」決議知會教育部，教育部站在教育立場，希望光隆家商能繼續辦學，但財務上實在虧損嚴重，教育部最後勉予同意。

陳余各指出，目前就讀一年級和二年級學生，董事會一定會負責將學生照顧到畢業，直到離開光隆家商，請學生放心、家長安心，學校也會要求老師在教學時絕對不能打折，學生要參加技藝競賽也要全力輔導、培訓。

陳余各表示，學校和過去唯一不同僅在停止招生，其他一切不變，至於教職員部分，會分3梯次辦理離退。光隆家商「停招不停辦」，會轉型從事長期照顧服務，從過去照顧基隆地區年輕學子，未來照顧高齡長者。

基隆 教育部 財務

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