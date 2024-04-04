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全國技能競賽中區賽 僑泰高中6選手晉級全國賽

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
全國技能競賽中區賽成績出爐，僑泰高中共8名選手獲獎，成績亮眼。圖／僑泰高中提供
全國技能競賽中區賽成績出爐，僑泰高中共8名選手獲獎，成績亮眼。圖／僑泰高中提供

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第54屆全國技能競賽中區賽成績出爐，僑泰高中共8名選手獲獎，表現亮眼，獲前5名的6名選手，將代表中區參加全國賽。校長温順德特別為這6名晉級全國賽的選手向董事會爭取10萬元經費，作為訓練過程材料費補助，讓選手可以全力投入訓練，為校增光。

温順德說，今年中區賽獲服裝創作組第1名的劉思妙，葉佳彤獲第3名，國服組蔡少云獲第2名、章家培第3名、陳鈴燕第4名，餐飲服務組張蕎薏第5名、林粲啟獲佳作，中餐烹飪組沈晉弘亦得佳作。

劉思妙表示，去年她獲中區賽國服組第1名，在全國賽與金手獎擦身而過，今年高三改參加服裝創作組，運用有限的時間更專注練習，逼自己成長，很高興如願以償拿下金牌。

蔡少云說，她去年中區賽拿下國服組第2名，但全國賽表現並不理想，一度感到氣餒，所幸指導老師周佩柔不斷鼓勵與陪伴，讓她燃起信心再度參賽，她也立志加倍努力，要在全國賽扳回一城。

張蕎薏說，她去年是全國高中技藝競賽金手獎得主，這次也成功頂住壓力，順利晉級全國賽。她說，自己在咖啡拉花項目中成長很多，感謝學校提供專業的咖啡廳實習場地，讓她可以常與同學切磋。

全國技能競賽中區賽服裝創作組第1名的僑泰高中學生劉思妙（中），與指導老師周寶琴（左）、校長温順德（右）合影。圖／僑泰高中提供
全國技能競賽中區賽服裝創作組第1名的僑泰高中學生劉思妙（中），與指導老師周寶琴（左）、校長温順德（右）合影。圖／僑泰高中提供

咖啡廳 拉花 服裝

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