全國技能競賽中區賽 僑泰高中6選手晉級全國賽

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第54屆全國技能競賽中區賽成績出爐，僑泰高中共8名選手獲獎，表現亮眼，獲前5名的6名選手，將代表中區參加全國賽。校長温順德特別為這6名晉級全國賽的選手向董事會爭取10萬元經費，作為訓練過程材料費補助，讓選手可以全力投入訓練，為校增光。

温順德說，今年中區賽獲服裝創作組第1名的劉思妙，葉佳彤獲第3名，國服組蔡少云獲第2名、章家培第3名、陳鈴燕第4名，餐飲服務組張蕎薏第5名、林粲啟獲佳作，中餐烹飪組沈晉弘亦得佳作。

劉思妙表示，去年她獲中區賽國服組第1名，在全國賽與金手獎擦身而過，今年高三改參加服裝創作組，運用有限的時間更專注練習，逼自己成長，很高興如願以償拿下金牌。

蔡少云說，她去年中區賽拿下國服組第2名，但全國賽表現並不理想，一度感到氣餒，所幸指導老師周佩柔不斷鼓勵與陪伴，讓她燃起信心再度參賽，她也立志加倍努力，要在全國賽扳回一城。