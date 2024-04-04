大漢學院突停招 教團籲換人接手

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不滿大漢技術學院日前突然宣布今年八月停招，大漢技術學院教師代表昨和高教工會共同舉行記者會，質疑大漢技術學院淨資產仍有十億元，沒有財務問題，也非列管的專輔學校，董事會卻突襲式宣布停辦，一旦停辦，花東學子要去哪就學？呼籲教育部依私校法解除董事職務，讓有心辦學者接手學校。

高教工會組織部主任林柏儀表示，大漢技術學院素來無財務問題，也非教育部列管的專輔學校，但是二月底校務會議上，短短三分鐘內，董事會即宣布欲停辦學校，隨後便主動對外宣布，卻未提出任何停辦計畫，形同在校務會議過水，無溝通誠意。

林柏儀談到，若教育部放行，未來私校恐有樣學樣，於學校被列入專案輔導前，就先自行宣布停招、停辦，將資產透過改辦變私產。

高教工會大漢分部召集人陳建宏表示，大漢是花蓮高等教育工業、商業、觀光休閒類進修部唯一升學管道，惡意停辦，形同沒收學生的就學權益，花蓮縣政府應與中央推動公私併或私私併，教育部也應向花蓮民眾負責。

大漢技術學院教師王世忠也談到，大漢多少擔負了地方弱勢生教育責任，且董事長去年才發下豪語，稱即便全國私立大專校院都倒閉，大漢也是最後一間關門的學校，「現在直接講停辦，過去說的算什麼？」

教育部表示，尚未收到學校法人停辦計畫，若收到停辦計畫，後續將依相關程序審查。

大漢技術學院董事會表示，學校連續十年虧損，除地處花蓮招生不易外，少子化才是停招的最大原因，目前學校仍留有現金十億元，足夠保障教師權益以及學生安置。