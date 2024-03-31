朝陽科大30歲 盧秀燕到場祝賀

朝陽科技大學昨喜迎30周年校慶，以「拔尖30．光耀國際．綠色永續」為主題，舉辦校慶大會及系列活動，吸引貴賓、校友齊聚慶賀。台中市長盧秀燕到場祝賀，她感謝朝陽與市府並肩前行，成為重要智庫，並祝福朝陽科大「生日快樂」。

盧秀燕致詞說，現今面臨少子化，朝陽科大在董事會強力支持、校方教學與服務下日益茁壯，實屬不易。她肯定朝陽校友傑出表現，包括台中市前副市長令狐榮達、建設局長陳大田等人，證明朝陽科大培育人才，展現社會影響力，祝福「邁向百年、校務昌隆」。

創辦人楊天生說，朝陽科大辦學績效有目共睹，不但連7年蟬聯THE英國泰晤士全球最佳大學排名，更榮登QS世界大學永續排名，成為全台唯一進榜的私立科大，展現學術研究及社會影響力，更在台灣進榜的技職校院居領先地位。

朝陽科大校長鄭道明說，朝陽科大國際化成果豐碩，全球姊妹校超過640所，吸引上千名境外學生就讀；為營造生態共好的環境，朝陽科大開設逾4000門永續相關課程，年降2%能源使用，並宣告2045年達成淨零排放目標，進榜綠能大學全球百大，致力永續不遺餘力。

鄭道明指出，朝陽科大培育9萬名校友遍布全球，成立北、中、南區校友聯誼會，也在馬來西亞、香港、越南、韓國、澳門、印尼、蒙古、印度以及日本等9國成立海外校友會，昨成立世界校友聯合會，並推舉令狐榮達為首任會長。