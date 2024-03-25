產學合作 瑞芳高工攜禾聯 打造AI家電中心

新北市立瑞芳高工攜手禾聯家電等夥伴，打造AI智慧家電產學中心，產學人才培育中心日前啟用，經過一系列課程訓練，學生可望對智慧物聯網應用、功能有更深層認識，為就業競爭力加分。

瑞芳高工結合禾聯家電、宜鼎文教基金會及勤益科技大學、城市科技大學及龍華科技大學等大專院校，打造AI智慧家電產學中心。瑞芳高工校長潘泰伸說，學校結合禾聯家電產品、科大端技術，培養資電專業人才，結合國內外市場趨勢，有助縮短學用落差。

教育局指出，瑞芳高工禾聯產學人才培育中心日前啟用，由禾聯家電捐贈並且支持技職學校推廣AI智慧，中心分為三大主題，涵蓋變頻空調、智能家庭和抑菌風扇，引進禾聯家電產品技術，透過情境展演與雙向互動，啟發學員對智慧家電產品概念。

瑞芳高工學校實習處主任陳克堅說，展示中心家電有電視、冷氣、電扇、掃地機器人，結合手機App操控，學生學習過後可對智慧物聯網應用、功能有更深一層認識，也能製作出基礎的智慧物聯網作品。

資訊科三年級學生林俊宏、江竣翰以三層網路結構及智慧物聯網實作「智慧節能教室管理系統」，將代表學校參加今年全國專題實作競賽。