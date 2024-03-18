龍華科大操刀嘉義博茶會策展 獲德國iF設計大獎

龍華科技大學人文暨設計學院師生團隊，協助策略夥伴自由落體設計公司創辦人陳俊良，為嘉義縣政府推廣茶文化及產業發展所舉辦的嘉義博茶會「高山茶都．嘉義-茶．時尚」展覽操刀設計與策展。主力創作的「茶．時尚主題館」，承襲茶藝涵養及創新茶文化時尚格局，精準定位東方美學及臺灣茶產業的前瞻指標，榮獲2024年德國iF設計「室內設計類：文化性展覽」大獎高度肯定，表現出色。

已有70年歷史的iF設計獎（iF DESIGN AWARD）是世界三大設計獎之一，今年有來自全球72個國家、1萬800件作品參賽，由20多個國家與地區的132位知名設計專家組成專家評審團進行兩階段審查。

龍華科大人設學院為強化學校與產業間的合作鏈結，與業界知名的自由落體設計公司，建立長期策略夥伴關係，由院長葉茉俐偕同產學計畫主持人文化創意與數位媒體設計系副教授倪建芝，與自由落體設計公司創辦人陳俊良攜手合作，帶領師生團隊為嘉義博茶會進行設計策展。

計畫主持人倪建芝表示，團隊持續參與陳俊良大師執行的嘉義博茶會設計案，藉由與產業界緊密結合，提升師生與業界實務接軌。此次獲獎類別為「室內設計類：文化性展覽」，得獎作品名為「Tea & Trends」，是以古今合璧，創造出既當代又古意的穿透空間場域。

民眾參觀嘉義博茶會，置身於得獎作品－玻璃製的茶屋品茗賞古，想像手持一盞好茶，席坐於文人雅士聚會，遠眺江水茶&時尚沼澤的遼闊、靜賞深遠的鵲、華山景。設計團隊首創用280個茶盞製作的大吊燈「茶盞燈」，則照映天、地、人與茶的四方穩重，而從茶葉的翠取、服裝的襯托、茶具的講究，皆象徵文化傳承以及時尚的新格局。

龍華科大人設學院院長葉茉俐指出，參與國際設計競賽可以讓學生強化思考能力與國際觀，必須要有好的概念，並透過適當工具將設計完整產出。近年來人設學院的多媒體技優領航專班與文創系在自由、活潑與開放的學習風氣薰陶下屢獲佳績，充分展現龍華師生豐盈創新的設計能量，並用設計證明台灣能在世界設計舞台上，占有一席之地。