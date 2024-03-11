台科大團隊開發手機App 及早發現孩子「臭奶呆」

語音異常（Speech Sound Disorder，SSD）是一種在兒童成長中常見的語言障礙類型，若未得到及早發現及治療，可能進一步演變為學習障礙。台灣科技大學電子系教授阮聖彰與汐止國泰醫院復健科主任塗雅雯合作，開發出全台第一個能夠透過手機快速初篩出兒童語音異常的工具，提早發現並協助治療兒童發音「臭奶呆」的問題。

「Speech & Sound-SPEAK 慢慢說，語音篩檢評估」App可以隨時隨地進行評估，為兒童提供早期發現和治療機會，更獲得2023年國家新創獎殊榮。它不僅提供初步的篩檢結果，還能提供語言治療師輔助診斷資訊，幫助醫療人員做出更準確的判斷和制定個別化的治療計劃。

阮聖彰表示，研究團隊歷時5年進行異常語音樣本蒐集、建立模型並結合AI技術，成功研發出語音篩檢評估App。語音篩檢評估App是透過讓3至7歲兒童念讀字卡，並借助端對端的類神經網路模型，結合文本提供的額外語言特徵，對發音進行分析及評估，區分出「正常」和「異常」的發音。

國泰醫院語言治療師陳俞瑾指出，語音篩檢評估App能篩檢出臨床上至少7成的常見語音錯誤類型，並初篩孩童是否有語音異常或語言遲緩的症狀，與專業治療師評估的平均誤差保持在5%以內。與醫院篩檢最大的差異在於，App可以做前後測比較，用數據化的方式了解孩童的進步程度，此外，還內建完整的語言治療衛教資訊和後續治療地圖，讓使用者得到專業的建議和引導。

阮聖彰表示，語音異常的孩童若無法提早接受評估及治療，會影響學科表現或社交互動品質，語音篩檢評估App讓兒童免受語言治療排隊時間過長、往來醫院舟車勞頓之苦，能為偏鄉兒童的發展提供更方便的服務。