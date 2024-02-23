技職救招生 先找家長宣導

受到少子化、社會發展影響，就讀普通高中的學生數逐漸超越高職，也讓技職面臨招生困境。為了搶學生，技專校院招策會計畫三、四月間，針對家長舉辦十五場宣導說明會，讓家長知道孩子進入技職體系也能發光發熱。技專招策會執行長李嘉紘強調，「護國神山」台積電七成員工來自技職體系，可見技職人才在國家扮演重要角色。

李嘉紘說，技職體系重視動手做、做中學，學習場域其實更接近業界實際的工作環境。

全國家長團體聯盟理事長蕭東原表示，相對「學術型」的學生，許多孩子其實屬於「操作型」，不適合普通高中升大學的學習模式，如果能在國中小階段就透過職涯探索，了解孩子性向，便能選擇適合的技職類科就讀。

新北高工前校長林恭煌建議，很多國中老師出身普高、師範體系，不了解技職，也應瞄準老師，同步進行宣導，了解學生就讀技職未來可能的發展。