聽新聞
test
0:00 / 0:00

半導體學程夯 學界憂高教失衡

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

台積電近年和不少大專校院合作開設半導體學程，昨於台師大召開說明會，學程提供半導體整合課程且無名額限制，修畢後可獲企業證書，申請職缺時保證有面試機會。

但學界認為，近年半導體學程猶如雨後春筍般冒出，科系就算改名也要和半導體沾上邊，大學形同半導體職訓中心，憂人才培育可能失衡。

台積電人才開發暨招募處管理師廖晨瑄表示，學程課程橫跨光電工程研究所、電機工程、機電工程、化學和物理系，其中選修包括半導體設備基礎。若學程平均成績達八十分以上，修畢時可獲得十五萬元獎勵金。

台師大電機工程系主任蔡政翰表示，部分學生選課時較茫然，因此和台積電一同規畫學程修課地圖，由業界來告知學生確切需要的核心能力。

近年科技業大缺工，為了提前育才搶才，各大廠陸續於台大、陽明交大等校設立半導體和前瞻電路設計等學程。

全教會副理事長張瓊方直言，「不能只有做電視機的人，也要有做電視節目的人」，教育不應只為特定產業服務，針對各專業領域，都應有合理的政策和人才培育方針。

升學輔導平台大學問執行長魏家卉分析，近期不只半導體學程增加，不少科大甚至將光電工程、微電子工程，甚至化工或材料系都冠上半導體的名稱，人才培育可能失衡。

成大教務長沈聖智也說，半導體固然重要，但其背後也需要有機械製造等領域支撐，應鼓勵學生投入基礎工程為打底，否則產業可能失根。

半導體 台師大 台積電

延伸閱讀

台積電將在台師大開設「半導體學程」 修畢遇缺可保證面試

半導體學程前進台師大 修畢可獲台積電保證面試機會

三星電子出清艾司摩爾持股 追擊台積電等勁敵

台積電熊本廠估創20兆日圓效益！八寶粥、沙士上架當地超市 企業家擬設「台灣村」

相關新聞

大漢停辦、慈濟併校花蓮無科大？ 慈濟大學：技職體系不受影響

花蓮慈濟大學與慈濟科技大學將於下學年度合併，大漢技術學院昨又突然傳出停辦消息，高教工會憂心8月起花蓮再無科大。慈濟大學今...

半導體學程夯 學界憂高教失衡

台積電近年和不少大專校院合作開設半導體學程，昨於台師大召開說明會，學程提供半導體整合課程且無名額限制，修畢後可獲企業證書...

技職救招生 先找家長宣導

受到少子化、社會發展影響，就讀普通高中的學生數逐漸超越高職，也讓技職面臨招生困境。為了搶學生，技專校院招策會計畫三、四月...

普高人數超車高職 技專招策會宣導救招生：台積電7成員工技職出身

近年就讀高中的人數逐漸超越高職，面對技職招生困境，技專校院招生策略委員會針對家長舉辦宣導說明會，讓家長知道孩子進入技職體...

挺過專案輔導 高苑科大改名台鋼科大

高雄高苑科大2年前被列專案輔導學校，在台鋼集團挹注5億資金後順利存活，成為國內第一所解除教育部專業管理的科大，台鋼集團在...

大漢技術學院董事會片面宣布停辦 校長不知情、教職員怒斥提3決議

花蓮大漢技術學院今天傳出半年後、今年8月就要停辦，教職人員相當錯愕，緊急召開臨時校務會議做出3點決議，要求保障學生受教權...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。