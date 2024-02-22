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普高人數超車高職 技專招策會宣導救招生：台積電7成員工技職出身

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
從108學年度開始，高中生就讀普通高中的人數超越高職，技專招策會執行長李嘉紘說，40年前就讀高職與高中的學生比例還是7比3，如今技職卻慢慢被追過。本報資料照片
從108學年度開始，高中生就讀普通高中的人數超越高職，技專招策會執行長李嘉紘說，40年前就讀高職與高中的學生比例還是7比3，如今技職卻慢慢被追過。本報資料照片

近年就讀高中的人數逐漸超越高職，面對技職招生困境，技專校院招生策略委員會針對家長舉辦宣導說明會，讓家長知道孩子進入技職體系也能發光發熱。有前技職校長提醒，許多國中老師根本不了解技職學校，也應瞄準老師進行宣導。

從108學年度開始，高中生就讀普通高中的人數超越高職，技專招策會執行長李嘉紘今天說，40年前就讀高職與高中的學生比例還是7比3，如今技職卻慢慢被追過。但他強調技職體系重視動手做、做中學，學習場域更接近業界實際的工作環境，就連「護國神山」台積電都有7成員工來自技職體系，可見技職人才在國家扮演重要角色。

全國家長團體聯盟理事長蕭東原表示，相對「學術型」的學生，許多孩子其實屬於「操作型」，他們不太適合普通高中升大學的學習模式，如果能在國中小階段就透過職涯探索了解孩子的特色跟性向，便能選擇適合他的技職類科就讀。

李嘉紘表示，很多家長沒有清楚了解技職與一般大學的差別，因此要讓家長了解到孩子走技職也能發光發熱。而技專招策會今年也和全家盟合作，於3月起至4月底在全台舉辦15場技專多元入學家長宣導說明會，由招策會講師以「升學技專管道介紹」、「科大教授備審資料面試經驗談」3個主題講授內容，並安排「技專達人」分享自身的求學過程與就業經驗。

除了家長以外，前新北高工校長林恭煌受訪時指出，其實很多國中老師自己出身普高、師範體系，根本就不了解技職學校，新北高工在7、8年前就發現這個問題，因此培訓校內老師到國中入校宣導。當時新北市教育局安排讓國中老師分批參訪職場、職業學校，了解學生就讀技職未來可能的發展。

蕭東原表示，自己的孩子在國小、國中階段的學習歷程很辛苦，讀了高職後表現愈來愈亮眼，之後升上科技大學，畢業後藉豐富的作品集快速找到工作。「只要一場說明會讓一個家長不要阻擋他的孩子選技職，就值得了」，他呼籲政府儘早讓孩子做職涯探索協助「操作型」的孩子，也能給未來的產業帶來更大幫助。

升學 台積電 職業 職涯

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