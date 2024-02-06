最快4月 北市教育局設技職科

北市議會上周通過青年局組織規程暨編制表草案，修正「台北市政府教育局組織規程」，市長蔣萬安昨天出席中學校長會議表示，青年局確定會成立，教育局技職股也將升格為技職科，希望透過專責單位、預算，培養孩子的一技之長，並且順利進入職場發揮所長，與國際接軌。

北市教育局預計最快4月將技職股升格為技職科，局長湯志民也說，會持續協助學生與產業接軌，這幾年與技職學校拓展產學合作的技術教學中心已達11間，未來升格技職科後，推動層面將會更廣。

內湖高工校長李俊岳表示，科技日新月異，業界也不斷在變動，成立技職教育科將可以讓資源更集中，例如學校與產業合作，讓業師將最新穎技術帶進校園交流，過去學校自己做較為辛苦，未來透過市府專責業務單位合作，減輕負擔，更能即時掌握產業界脈動。

湯志民表示，因青年局有一大部分組織規程基礎是在教育局轄下的青發家教中心，除了升格技職科之外，青年局組編通過，青發家教中心也會從教育局組編拿掉，最快預計2到4個月就可成立。

另外，北市今年5月也將首辦「2024台北市首都盃國際技能競賽」，共有7項目，每個項目除了北市選手外，也會邀請外縣市、國際選手相互切磋。