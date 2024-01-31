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企業向下求才 盼擴張學士班

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

受產業影響，資通訊相關科系碩班報名人數近年愈來愈多，有大學端透露，半導體大廠向國內數間頂大要求不只碩士班，學士班也須加開招生名額，更提到若學校生師比無法滿足，將由企業業師支援，並由企業提供獎學金、設備等支援。但學界認為，招生名額多寡並非操之在己， 且需顧及研究量能，不見得想擴張學士班。

有大學端形容，近年半導體大廠「很霸道」，由於產業界缺人，近年多遊說頂大學士班加開招生名額，不只電資，材料、物理等周邊領域也包括在內，「反正能跟ＳＴＥＭ領域掛上邊就好」。

不過學校反映，由於生師比受限，加上增加學士班招生名額，教育部不一定同意；但大廠也給出「牛肉」催招生，只要學校願意招生就願意給予業師支援，甚至實驗室設備、獎學金等都能提供。

中原大學教務長皮世明分析，過去半導體業界較致力於招收碩士畢業生，若欲從學士班開始催促招生，可能是產線缺人而非缺研發人員，但學生畢業後也不青睞進入產線，畢竟研發職待遇更優沃。

陽明交大教務長陳永昇則認為，碩士班招生近年持續增加，但學士若沒補上則無相應人才就讀，也盼學士一併增加，但教育部控管嚴格，大學近年僅比照創新條例，最多採用外加名額，如創設半導體、產學創新研究學院等，引進業界資源一同培育。

半導體 教育部 陽明交大

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