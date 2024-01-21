統測撞期全國戲劇比賽 將協調

四技二專統一入學測驗將於四月廿七及廿八日登場，不過全教總接獲投訴，指今年的統測強碰全國學生創意戲劇比賽，影響高三生參賽權益，呼籲教育部介入協調賽程。對此，賽事主辦單位、國立台灣藝術教育館表示，將召集相關學校開會了解各校受影響情況，避免對參賽的統測學生產生影響。

全教總表示，近期接獲投訴，指今年全國學生創意戲劇比賽，賽程長達十八天，分別排有國小、國中、高中職各項比賽，其中有三場舞台劇類高中職比賽在四月廿七、廿八日，和統測撞期。由於參賽學生中不乏高三學生，更涉及技高藝術群學生，勢必迫使學生放棄比賽機會，嚴重影響權益。

全教總表示，全國性競賽成果是技高學生學習歷程檔案中多元表現的重要項目之一，但如今賽程安排，卻要逼迫高三技高學生為參加統測犧牲比賽。離比賽還有三個月，主辦單位如能體諒高三考生，應調整賽程的安排。

國立台灣藝術教育館表示，為了協助學校及學生能順利參賽，將召開該類組學校研商會議後公告。