聽新聞
test
0:00 / 0:00

統測撞期全國戲劇比賽 將協調

聯合報／ 記者李芯／台北報導
今年的統測強碰全國學生創意戲劇比賽，全教總指出，影響高三生參賽權益，呼籲教育部介入協調賽程。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
今年的統測強碰全國學生創意戲劇比賽，全教總指出，影響高三生參賽權益，呼籲教育部介入協調賽程。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

四技二專統一入學測驗將於四月廿七及廿八日登場，不過全教總接獲投訴，指今年的統測強碰全國學生創意戲劇比賽，影響高三生參賽權益，呼籲教育部介入協調賽程。對此，賽事主辦單位、國立台灣藝術教育館表示，將召集相關學校開會了解各校受影響情況，避免對參賽的統測學生產生影響。

全教總表示，近期接獲投訴，指今年全國學生創意戲劇比賽，賽程長達十八天，分別排有國小、國中、高中職各項比賽，其中有三場舞台劇類高中職比賽在四月廿七、廿八日，和統測撞期。由於參賽學生中不乏高三學生，更涉及技高藝術群學生，勢必迫使學生放棄比賽機會，嚴重影響權益。

全教總表示，全國性競賽成果是技高學生學習歷程檔案中多元表現的重要項目之一，但如今賽程安排，卻要逼迫高三技高學生為參加統測犧牲比賽。離比賽還有三個月，主辦單位如能體諒高三考生，應調整賽程的安排。

國立台灣藝術教育館表示，為了協助學校及學生能順利參賽，將召開該類組學校研商會議後公告。

統測 全教總

延伸閱讀

「麻辣鮮師」男星40大壽 竟為這事懷疑老婆「不愛了」

統測強碰全國戲劇比賽 主辦單位將召開協調會議

全國學生戲劇比賽強碰統測 全教總呼籲教育部協調賽程

香港藝術界政治受壓 政府暫停資助戲劇協會

相關新聞

統測撞期全國戲劇比賽 將協調

四技二專統一入學測驗將於四月廿七及廿八日登場，不過全教總接獲投訴，指今年的統測強碰全國學生創意戲劇比賽，影響高三生參賽權...

德國紐倫堡國際發明獎 宜蘭子弟蕭宇辰又奪金

iENA德國紐倫堡國際發明展是全球首創、歷史最悠久的創意發明展，宜蘭子弟蕭宇辰研發「智慧馬桶偵測裝置」拿下金牌殊榮，這項...

虎科大成立海外校友會 首站前往越南成果非凡

虎尾科技大學推動新南向人才培育10年有成，日前遠赴越南成立海外第1個校友會，由校長張信良及校友總會理事長王政榮授旗、授證...

基隆某高職傳霸凌案 謝國樑親赴學校「1句話」警告可能滋事者

基隆市某高職昨傳出霸凌案，有男學生疑在校內吸菸被處罰，夥同其他學生在校內無障礙廁所內，揮拳重擊被他們認為「打小報告」的男...

上學沾油汙、放學端盤子…佳冬高農「甜心黑手」陳炬云扭轉逆境生命

出生貧家、父親早逝，與越南母親相依為命的屏東佳冬高農高三女學生陳炬云，國中開始「端盤子」半工半讀，念高職時顛覆農機科不適...

台科大生設計車輛故障光纖警示 盼降低追撞事故

台灣科技大學學生團隊利用光纖特性，設計小型車故障光纖警示裝置，以大面積的光纖牆，有效警示後方來車，盼降低追撞事故，作品獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。