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北市公私立高中職 班班少1人

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

113年度基北區高中職入學招生簡章昨公布，總計有146校、招收3萬6189個名額，其中北市公私立高中職全面「班班少1人」，公立學校每班班級人數由35人調降至34人；私立學校由48人調降至47人，並有4科系新學年停招，家長憂孩子升學壓力增加，教育局表示，衡量少子女化影響，升學壓力程度應與往年相同，同時鼓勵學生依興趣選擇志願。

北一女、成功、內湖高中等校因校舍空間、課程跑班需求等因素，核定113學年度新生班級數減少1班，提供學生更適宜的學習環境，另南港高工模具科、松山工農資訊科、滬江高中餐飲管理科、泰北高中廣告設計科亦各減1班；協和祐德美工科、強恕高中多媒體設計科、大誠高中建築科、景文高中資訊科停招。

基北區總計有146校招收3萬6189個名額，其中75所公立高中職提供逾2.4萬個名額，61所私立高中職提供超過8500個名額，明星高中部分，建中比去年減招23人，北一女和成功高中分別減招19人及13人。

北市教育局表示，高中職招生人數減少，是衡量少子女化影響，鼓勵學生適性入學，可透過國中端的升學輔導，搭配親子溝通，瞭解自己最適合的學校或科別。

升學 教育局

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