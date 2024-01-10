快訊

「台大五姬」陳匡怡否認當小三 爆：張孝全追我不成

中職／引進突破僵局制！10局起二壘有跑者 和局仍保留

看盡民進黨吃銅吃鐵吃台灣 管中閔寫給晚輩一封信：集中支持侯友宜

澎科大「湖光獵影」展 學子探索在地人文風貌

中央社／ 澎湖縣10日電

國立澎湖科技大學「湖光獵影」人文藝術成果展，教師透過課程設計引導學生探索與生活的關聯性，作品呈現學子對於澎湖這塊土地自然景觀、人文風貌的詩意對話與生活連結。

「湖光獵影」澎湖科技大學人文藝術領域通識課程成果展，今天舉行開幕茶會，澎科大校長黃有評、通識教育中心主任鍾怡慧及文化局科長簡佑誠等人出席，成果展共有200多件作品，以「影像探究與詮釋」、「影像捕捉」與「自我追尋與實現」3要素創作，有實體和線上展出，展期自今天起至3月24日。

黃有評表示，澎湖不論是夏天或冬天、白天或晚上，處處都有美景，澎科大雖然學生不多，但學生除了在課堂的學習外，可依參與學校推出的通識課程，體會澎湖之美，相信是未來一段美好回憶。

策展人鍾怡慧表示，「湖光」意喻澎湖時光、澎湖陽光、澎湖風光，學生透過「光」將所思所感與創意成果封存於作品中，包括攝影的光學原理、日光顯影的藍晒、光固化的UV印刷；而「獵影」則反映了學生創作過程的等待、渴望、專注與耐心。

鍾怡慧說，作品以攝影手札、影像敘事、澎湖海藻藍晒禪繞創意畫與澎湖植物元素文創商品設計等多元形式，呈現青年學子對於澎湖這塊土地自然景觀、人文風貌的詩意對話與生活連結。

學生還透過澎湖冬至捏製雞母狗敬神祭祖的傳統，選定澎湖天人菊、仙人掌、倒地鈴、海藻等特有動植物等元素，將傳統文化結合創意圖案開發出吸水杯墊、手工紙卡片、環保杯套、戒指、鑰匙圈、提袋與在地特色的金工飾品等文創，在展場中成為一大亮點。

國立澎湖科技大學 文創 文化局 傳統文化

延伸閱讀

大選選票澎湖配送望安及七美離島 澎警全程戒護

澎湖輪啟航4月破首樁運毒案 2男轎車藏毒民宿落網遭押

用竹筴魚當活餌 澎湖漁民釣起逾20公斤土魠魚

民進黨澎湖恐分裂投票 楊曜信心喊話「投賴」

相關新聞

竹苗高中職不足 今年增4班拍板

竹苗地區高中職員額不足，行政院副院長鄭文燦昨與三縣市首長開容量政策會議，拍板從113學年起國立學校增加4班，缺額不以初步...

養殖重鎮雲林竟無水產系 北港農工和海大創設海洋教室

雲林沿海是養殖重鎮，長久來卻一直缺乏培育養殖人才，多年前地方曾爭取海洋大學到北港設立分校或分班，但最後因土地問題無法具體...

臺北城市科大攜手西門子 舉辦數位人才培育高峰論壇

臺北城市科技大學資工系舉辦國家數位人才培育落地高峰論壇，邀請國際工業巨頭德國西門子公司，聚焦在培育產業跨域數位人才教育的重要性。希望透過此次高峰論壇，為臺灣的數位轉型與人才培育打下堅實的基礎，為國家的長期發展提供強大的支持。

迎合金字塔頂端客群服務 高餐大開設奢華酒店管理課程

多家國際連鎖酒店品牌陸續進駐台灣，酒店及餐飲業者積極發展品牌特色讓消費者享受奢華體驗服務。高雄餐旅大學校長陳敦基表示，學...

高美醫專廢校5年 地方盼設施活化

高雄美濃的高美醫專不敵少子化衝擊5年前停辦、最終解散，校園荒廢至今，地方都期待校園與其硬體設施能活用，盼成立大型長照機構...

金象盃大數據全國賽 二信高一學生超前學習拿下4獎項

基隆市二信高中資料處理科學生參加金象盃全國大數據實務能力競賽，贏得3件特優、1件優勝佳績。校方說，今年是高一學生組隊參賽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。