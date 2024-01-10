澎科大「湖光獵影」展 學子探索在地人文風貌

國立澎湖科技大學「湖光獵影」人文藝術成果展，教師透過課程設計引導學生探索與生活的關聯性，作品呈現學子對於澎湖這塊土地自然景觀、人文風貌的詩意對話與生活連結。

「湖光獵影」澎湖科技大學人文藝術領域通識課程成果展，今天舉行開幕茶會，澎科大校長黃有評、通識教育中心主任鍾怡慧及文化局科長簡佑誠等人出席，成果展共有200多件作品，以「影像探究與詮釋」、「影像捕捉」與「自我追尋與實現」3要素創作，有實體和線上展出，展期自今天起至3月24日。

黃有評表示，澎湖不論是夏天或冬天、白天或晚上，處處都有美景，澎科大雖然學生不多，但學生除了在課堂的學習外，可依參與學校推出的通識課程，體會澎湖之美，相信是未來一段美好回憶。

策展人鍾怡慧表示，「湖光」意喻澎湖時光、澎湖陽光、澎湖風光，學生透過「光」將所思所感與創意成果封存於作品中，包括攝影的光學原理、日光顯影的藍晒、光固化的UV印刷；而「獵影」則反映了學生創作過程的等待、渴望、專注與耐心。

鍾怡慧說，作品以攝影手札、影像敘事、澎湖海藻藍晒禪繞創意畫與澎湖植物元素文創商品設計等多元形式，呈現青年學子對於澎湖這塊土地自然景觀、人文風貌的詩意對話與生活連結。

學生還透過澎湖冬至捏製雞母狗敬神祭祖的傳統，選定澎湖天人菊、仙人掌、倒地鈴、海藻等特有動植物等元素，將傳統文化結合創意圖案開發出吸水杯墊、手工紙卡片、環保杯套、戒指、鑰匙圈、提袋與在地特色的金工飾品等文創，在展場中成為一大亮點。