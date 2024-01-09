竹苗高中職不足 今年增4班拍板

竹苗地區高中職員額不足，行政院副院長鄭文燦昨與三縣市首長開容量政策會議，拍板從113學年起國立學校增加4班，缺額不以初步規畫的1699名員額為限，採每半年滾動式檢討，並評估苗栗設立實驗中學分校。

國教署長彭富源會中提出增班政策，今年8月會先增4班，分別是竹科實驗中學2班、新竹高工1班、竹南高中1班，依據去年11月會議，將與縣市政府合作到116學年時提供49班、1699個名額，初步補助經費10億。

但新竹市長高虹安認為數據沒這麼樂觀，市府計算不足2100人，3所市立高中預計增加14班，需20億元，希望中央補助更多經費。此外，竹市正規畫數位實驗高中，能否從此經費申請？

新竹縣長楊文科說，竹東、竹北、關西等公立高中113學年都未增班，盼能落實照顧竹縣，目前縣立高中要增加27班、920個名額，總經費29.8億，盼爭取到5到7成補助款。

苗栗縣長鍾東錦表示，竹南園區人口增加，盼中央設立實驗中學分校，留住苗栗優秀學生。

鄭文燦回應，最近接獲竹北許多家長陳情，盼將班級人數從35人提升至37人，目前傾向保留一班35人，維持教學品質，以增班、設校方式處理員額不足問題。

鄭文燦說，缺班缺校的核心在竹縣竹北、竹市東區和苗栗竹南、頭份，縣市政府可依就近入學原則，重新計算員額、班級數、所需經費等重新送案，中央將全力支持，不以初步規畫的10億和員額為限。

鄭文燦強調，行政院會根據實驗高中或完全高中等不同需求來支持，設校需要的建築設備及員額也會支持；苗栗縣希望增加一所實驗高中，會再請國科會評估。