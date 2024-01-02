可吃的壓花玻璃 北科大生用「糖玻璃」復刻古宅工藝

國立台北科技大學文發系即日起推出畢展「失物招領」，展出32組作品。其中一組學生選擇「糖玻璃」，重新仿製台灣已式微的古宅壓花玻璃技藝，更結合時下流行的分子料理，將傳統文化節融入飲食中。

北科大副校長楊重光表示，本畢展主題「失物招領」寓意遺落與找尋，失去而獲得的過程；畢業專題是學生四年學習集大成的淬鍊，在記憶與傳承的基礎下，利用不同作品重新拾獲人們曾經遺落的情感，也找尋遺忘的文化，並結合當代需求，開創新的生命。

學生趙佑真、郭紫婕有感於手工傳統玻璃業已式微，選擇和壓花玻璃一樣透光、易脆的糖玻璃，過程中不斷試錯，尋找適合的成分、比例和溫度，最終成功仿製出壓花玻璃。更呼應時下流行的分子料理五感體驗，將傳統文化與日常食品結合。

此外，趙佑真、郭紫婕更於台灣聽說關懷協會開設工作坊，以觸覺、味覺等多感官的體驗，帶領聽障兒童認識逝去的台灣傳統玻璃工藝，透過教案設計，讓被遺忘的常民回憶重新被珍視。

學生李諾過去曾用樂高積木做出彰化鹿港埔心羅厝天主堂、台灣基督長老教會濟南教會等建築，本次李諾選擇北科大文化資產、市定古蹟「紅樓」為主題，將樂高轉換成可複製並小量生產的陶瓷翻模模式，創作出不同時期制服人偶以及烏龜、魚等生物，更透過樂高與陶瓷異媒材的結合，形塑出北科生活生態系。

李諾也說，作品使用3萬片樂高積木，不僅從國外網站訂購大量樂高零件，也特別客製化紅樓匾額、北工校徽等細節，歷經8個月才完成。

畢展總策畫指導老師鄭麗玲指出，本屆畢業專題有4組通過國科會大專學生研究計畫獎助，議題涵蓋傳統玻璃產業、部落觀光發展、文化影像AI、日治文學地景等面向，亦有5組獲得教育部高教深耕計畫補助以PBL方式創作，歡迎各界蒞臨。

文發系畢展「失物招領」即日起至1月6日，於台北市萬華區剝皮寮歷史街區173-9/173-11/173-13/173-15展間登場。