歌仔戲、酬神宴 瑞芳高工展現傳統與創新

新北市立瑞芳高工「創新教育加速器計畫-三創山坊生活學園」第四階段成果展於今(26)日隆重登場，在這個充滿歷史情懷的地點「呷辦桌」、「看好戲」、「品文創」，學生粉墨登場演出歌仔戲，還有料理酬神宴，成為一場視覺、聽覺、嗅覺、味覺結合的精采饗宴。

開場由國文科劉琬茜老師與翠蘭戲曲工作坊共同指導綜高衛護專班學生，帶來傳統戲曲「陳三五娘賞花燈」，同學們雖是初次粉墨登場，但在舞台上毫不膽怯，大方自信的展演獲得在場賓客一致讚賞。

而除了觀賞戲劇外，更有德育護理健康學院餐旅廚藝管理系老師李家成指導的瑞工餐飲服務科同學，陸續端上精心烹製的傳統手路菜「瑞金足芳添長壽」、「三陽開泰金四喜」、「香蒲鑲金慶餘年」等，不只菜名響亮，餐點更是香味四溢、口味絕佳。

在觀賞戲劇、品嘗盛宴的同時，仔細一看還可發現，各科老師帶著同學用心設計製作的文創小物，被實際運用在宴席之中。有室設科吳立涵老師指導設計的桌菜單、邵志?老師指導製作的傳統彈珠台、製圖科賴瑞郁老師指導製作的慢萌坊噴砂玻璃杯，每一樣都展現了技藝教育的價值與重要性。

特教組組長李昀說，加速器計畫帶著我們走訪猴硐的「人生礦(況)味」、打開金瓜石的「食光手箱」、也看見了菁桐的「礦意食足」，最終回到清悠小舖。一路走來，瑞工學子在眾多校內外師長的陪伴下，有機會展現自己的專才能力，實在是難能可貴的經驗。

瑞芳高工校長潘泰伸也表示，三年來，加速器計畫以瑞工為中心，沿著平溪線、水金九等地區，探訪在地人文特色，與大專院校專業系所合作，展演內容含括餐飲、戲劇、文創小物等，一次比一次精釆。這次成果展主題為「瑞金礦食芳味宴，咱兜這味，作伙來食」，同樣承襲以往加速器的精神，讓學子從社區特色出發，學習更貼近業界的實務技能，厚植專業實力。