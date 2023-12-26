快訊

現場充滿塑膠惡臭…桃園工廠大火釀1死3傷 36歲女員工成焦屍

曾邀蔡力行住他家！台積電榮譽副董曾繁城曝2人交情深 頻爆料台下笑聲不斷

選前收押周典論冒3巧合 意在測試郭董「是否被嚇大的」？

歌仔戲、酬神宴 瑞芳高工展現傳統與創新

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳高工「創新教育加速器計畫-三創山坊生活學園」第四階段成果展，學生粉墨登場演出歌仔戲，還有料理酬神宴，成為一場視覺、聽覺、嗅覺、味覺結合的精采饗宴。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳高工「創新教育加速器計畫-三創山坊生活學園」第四階段成果展，學生粉墨登場演出歌仔戲，還有料理酬神宴，成為一場視覺、聽覺、嗅覺、味覺結合的精采饗宴。 圖／觀天下有線電視提供

新北市立瑞芳高工「創新教育加速器計畫-三創山坊生活學園」第四階段成果展於今(26)日隆重登場，在這個充滿歷史情懷的地點「呷辦桌」、「看好戲」、「品文創」，學生粉墨登場演出歌仔戲，還有料理酬神宴，成為一場視覺、聽覺、嗅覺、味覺結合的精采饗宴。

開場由國文科劉琬茜老師與翠蘭戲曲工作坊共同指導綜高衛護專班學生，帶來傳統戲曲「陳三五娘賞花燈」，同學們雖是初次粉墨登場，但在舞台上毫不膽怯，大方自信的展演獲得在場賓客一致讚賞。

而除了觀賞戲劇外，更有德育護理健康學院餐旅廚藝管理系老師李家成指導的瑞工餐飲服務科同學，陸續端上精心烹製的傳統手路菜「瑞金足芳添長壽」、「三陽開泰金四喜」、「香蒲鑲金慶餘年」等，不只菜名響亮，餐點更是香味四溢、口味絕佳。

在觀賞戲劇、品嘗盛宴的同時，仔細一看還可發現，各科老師帶著同學用心設計製作的文創小物，被實際運用在宴席之中。有室設科吳立涵老師指導設計的桌菜單、邵志?老師指導製作的傳統彈珠台、製圖科賴瑞郁老師指導製作的慢萌坊噴砂玻璃杯，每一樣都展現了技藝教育的價值與重要性。

特教組組長李昀說，加速器計畫帶著我們走訪猴硐的「人生礦(況)味」、打開金瓜石的「食光手箱」、也看見了菁桐的「礦意食足」，最終回到清悠小舖。一路走來，瑞工學子在眾多校內外師長的陪伴下，有機會展現自己的專才能力，實在是難能可貴的經驗。

瑞芳高工校長潘泰伸也表示，三年來，加速器計畫以瑞工為中心，沿著平溪線、水金九等地區，探訪在地人文特色，與大專院校專業系所合作，展演內容含括餐飲、戲劇、文創小物等，一次比一次精釆。這次成果展主題為「瑞金礦食芳味宴，咱兜這味，作伙來食」，同樣承襲以往加速器的精神，讓學子從社區特色出發，學習更貼近業界的實務技能，厚植專業實力。

瑞芳高工

相關新聞

台灣之光！首位台人獲國際調酒協會終身成就獎 教授郭朝坤：很榮幸

國際調酒師協會每3年會選出1位終身成就獎得主，今年由正修科技大學餐飲管理系郭朝坤教授獲獎。這也是首次由台灣人獲獎，郭朝坤...

高苑科大擬改名台鋼科大 規劃出租閒置校舍

高苑科技大學獲得台鋼集團捐助，申請改名「台鋼科技大學」，並打算出租校內2棟閒置校舍。教育部表示，已收到校方相關規劃，目前...

百業缺工機器人發展成趨勢 雲科大辦智慧機器人學程成果展

因應百業缺工及人工智慧時代來臨，雲林科技大學2020年成立智慧機器人學士學位學程，並開辦機器人技優專班，今天舉辦智慧機器...

掃描智能合約漏洞、檢測惡意軟體 台科學生資訊賽獲獎

台灣科技大學學生以作品「機器學習驅動之惡意軟體檢測器穩健性評估平台」及「合約守門員 - 智能合約漏洞掃描及分析」包攬「第...

弘光與生技公司合作 真菌蛋白3D列印製成全素雞塊、雞米花

弘光科技大學與葡萄王生技公司今天舉辦真菌蛋白產學合作案成果發表會，雞塊、雞米花、豬排等系列用真菌蛋白研發出的美味全素產品...

高中降轉偏鄉職校展現農技才華 台大、興大特殊選才都搶著要她

屏東佳冬高農農經科應屆畢業生吳凡玲，家鄉在盛產蓮霧和芒果的枋寮鄉，原念普通高中的她，因對農業有濃厚的情感，加上念屏科大科技...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。