復興商工校內展22日舉行 遊戲動漫融入AI創意

新北市復興商工今天表示，22日起舉辦「青春大無畏」展，學生的產品設計與數位遊戲動漫，融入AI人工智慧與不設限的創意等；陶瓷為主的生活用品，則展現浪漫台三線的客家風情。

復興商工今天發布新聞表示，「2024青春大無畏」年度展覽，將於22日、23日於永和區校內舉行第一檔元旦展；校內各科展出作品包括時尚與傳達設計、空間設計、數位影像、數位繪畫。

校方說，廣告設計科數位遊戲組，將展出「代碼戰爭-AI啟示錄」，透過遊戲動畫元素、生動的故事，探討人工智慧對當代社會的深遠影響，與人和AI的衝突。遊戲場景是參考台灣著名的風景點，讓觀眾感受到既熟悉又陌生的未來世界。

校方表示，製作遊戲的過程，充分運用AI相關工具，包括動畫配樂、遊戲程式設計，將人工智慧概念，巧妙融入作品核心，並啟發探索未來的科技。師生盼以理性看待AI技術，視為增能工具而不是競爭對手。

另外，美工科產品工藝組的作品「花花世界」，是以台三線客家文化為構想啟發，校方說，台三線俗稱內山公路，是貫穿台灣南北的重要道路，地形多為丘陵地、台地，沿途風景秀麗，有發展農業和觀光的條件。

台三線客家族群發展濃厚文化、語言、傳統民俗、建築和美食和手工藝，校方說，學生以陶瓷為主要媒材，搭配壓克力、木頭、金屬及LED燈，展現燈飾、茶具、花器的獨特藝術風貌，與客家美感故事。

校長陳效宗說，藝術學子需重新思考對未來世界的態度，應開放身心及不設限的創意，以積極的態度挑戰未來。