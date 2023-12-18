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紀念過世母親 台科大學生創作3D動畫拿下多項大獎

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
徐啟倫（右一）作品「Eureka 尤里卡」獲「放視大賞」動畫類3D動畫組銅獎。圖／台科大提供
徐啟倫（右一）作品「Eureka 尤里卡」獲「放視大賞」動畫類3D動畫組銅獎。圖／台科大提供

台灣科技大學學生徐啟倫為紀念過世的母親，創作3D動畫「Eureka尤里卡」，近期拿下多項大獎。他在作品中呈現「無須擔憂死亡」的理念，用打結的「香腸」來描述平行宇宙，呈現出時間與死亡、生而死又死而生的循環不已。

剛從台科大設計系畢業的徐啟倫在「2023第12屆HPC國網動畫大賽」中，以作品「Eureka尤里卡」（https://youtu.be/ulilLE_jGJ0?si=HLO2ZT3LE4vVef05）獲得3D動畫組冠軍，並在「2023台灣國際學生創意設計大賽」拿下國際藝術設計院校聯盟特別獎，還得到「放視大賞」動畫類3D動畫組銅獎，目前尚有其他投件比賽未公布，但已經獲得獎金共15萬元。

徐啟倫用作品紀念今年過世的母親，中心理念是「毋須擔憂死亡，因一切都是循環」。他的作品內容講述了時間與死亡，使用不起眼、但中間會打結的「香腸」描述平行宇宙，透過每個扭轉（結）區分每個宇宙。而在盡頭時，若沒有了香腸結，一切都會崩解，所以影片人物只好往後奔跑。近似電影「媽的多重宇宙」裡面貝果的圓形意涵，時間與死亡不再只是線性的結束，而是生而死、死而生的循環不已。

徐啟倫說明，作品名稱「Eureka尤里卡」指的是希臘阿基米德在浴盆發現浮力，恍然大悟的感嘆詞，也如同自己在得知真理、豁然開朗的歡呼。當初釐清劇本就花了很長時間，觀眾或許需要多次觀賞分層理解，不過這的確是他非常滿意的作品，且除了音樂之外均獨力製作。

徐啟倫也感謝設計系專案講師蕭勝文，他認為老師完全理解他的跳躍性思考，提供具體作法的建議並提供架構讓他「填空」。他往後將投身在動畫業界，目前已開設3D工作室，希望未來有更大的舞台，能貢獻自己並榮耀已逝親人。

「Eureka 尤里卡」海報，作品中心理念是毋須擔憂死亡，因一切都是循環。圖／台科大提供
「Eureka 尤里卡」海報，作品中心理念是毋須擔憂死亡，因一切都是循環。圖／台科大提供

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