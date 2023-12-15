淡水商工創新教育加速器 健康療癒景觀成果展

淡水商工園藝科及餐飲管理科，整合新北市政府加速器計畫，開發跨校跨領域合作課程，今年是計畫第三年，舉辦健康療癒景觀成果展，透過GreenCare-健康與療癒景觀計畫，有材料費等經費挹注，讓學生在實驗過程當中獲取更多資源，讓教育能有更豐沛的資源提升師生的課程品質。

淡水商工校長于賢華表示，在學生學習成果方面，除專業領域外，學生有機會在專業課程以外，學到不同領域的課程，在創新方面將AR、VR等科技運用在其中，並且製作出許多成果影片，讓大家可以體驗與互動，感受到園藝治療的內涵，強調運用到技藝成果的展現。

這次的展示，除了將園藝應用療癒景觀方面的成果，更將昆蟲與花藝之間的關係學習，在新北創新教育加速器提供了相關經費的挹注，讓學生的專題製作成果豐碩。專題實作課程將學生過去高一到高三中所學的專業知識與技能，從中發現問題並試著解決。課程上學生可以組成團隊，並和指導老師討論問題解決的可行性，培養研究者該有的態度與精神。