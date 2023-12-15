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274梯次、6200個名額 新北寒假免費職探 18日開搶

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
新北市瑞芳國中職探中心辦理創意木雕課程，學生實作木工，汲取土木知識。資料照片／新北教育局提供
新北市瑞芳國中職探中心辦理創意木雕課程，學生實作木工，汲取土木知識。資料照片／新北教育局提供

新北市有16處職探中心，教育局今年整合轄內10家觀光工廠、產業文化館及17所高中職學校打造一系列職探活動，將在明年寒假合開274梯次、約6200個免費職業試探名額，12月18日中午開放報名，從國小高年級到國中皆可參加。

教育局表示，新北市迄今已經成立全國最多16處職探中心，七大類包括工業、商業、農業、家事、海事水產、藝術以及醫護全部到位，今年更與觀光工廠、產業文化館合作推出多元職業試探教育，例如王鼎時間科藝體驗館為鐘表產業，開設「轉轉吧！小時鐘製作」職探課程，可以了解時鐘、手表的製作過程，領略產業的精髓。

另，三民中心工業類課程搭配節慶推出「木工拼畫迎龍年」營隊；五峰中心商業類課程則是結合過年氛圍開設「櫻花白雪過新年」營隊。

教育局說，新北市職業試探政策為五年一貫全面試探，鼓勵學子探索興趣，參加國中寒暑假職探育樂營的學生，參與新北高中職特招專業群科甄選入學書審可加入評分，有助於未來升學。

樟樹國際實中資訊科學生連柏睿表示，他國小階段曾參加樟樹職探中心舉辦的寒暑假育樂營，發現對工業類課程有興趣，國中參加技藝班，升高中時選擇就讀資訊科，今年獲得工科賽電腦軟體設計優勝。

教育局 觀光工廠

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