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澎科大學生享助學金或交通補助 減輕經濟負擔

中央社／ 澎湖縣11日電

澎湖縣政府表示，跨海到澎湖就讀澎湖科技大學的學生，每學年可享助學金或交通圖書券補貼，每人1萬元，減輕經濟負擔，讓學生可以專注於學業上。

澎湖科大校長黃有評今天率學生代表拜會澎湖縣長陳光復，感謝縣府對澎科大學生的照顧，將澎科大學生納入助學金和交通圖書券補貼範圍。

陳光復表示，澎湖獎助學生助學金和交通圖書券補貼，不只是在地的澎湖子弟，就讀澎科大的學生也一併納入，且就讀大學4個學年中，每年都可以申請，讓學生可以安心念書。

陳光復強調，社會福利是縣府極為重視的工作之一，從未滿2歲的嬰兒補助育兒用品、國小學童制服及文具費補助、大專生交通補助，再到65歲以上長者假牙補助與敬老禮金等等。

黃有評說，澎科大學生有93％來自台灣本島，而這些學生畢業後超過20％留在澎湖就業，特別帶學生當面感謝縣長照顧，也希望未來學校和縣府保持雙方緊密聯繫。

澎湖縣政府表示，縣府助學金或交通圖書補貼，每人每學年度1萬元整，每年在2月或9月開學受理申請。

澎湖縣 陳光復 大學生

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