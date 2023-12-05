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集中資源幫助更有需要者 新北建教獎金增至6萬多 11人獲獎

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
莊敬工家美容科鍾曉雯（左一）、南強工商汽車科駱昱忠（左二）、樹人家商美容科范嘉欣（右二）、能仁家商餐飲管理科劉怡杉（右一）獲新北建教合作圓夢獎學金，昨出席領獎。記者劉懿萱／攝影
莊敬工家美容科鍾曉雯（左一）、南強工商汽車科駱昱忠（左二）、樹人家商美容科范嘉欣（右二）、能仁家商餐飲管理科劉怡杉（右一）獲新北建教合作圓夢獎學金，昨出席領獎。記者劉懿萱／攝影

新北市2020年設置建教合作圓夢獎學金，為照顧經濟弱勢、學業優秀建教生，發放每人2萬，2年來近400人受惠。教育局考量2萬金額效果不顯著，為集中資源幫助更有需要的建教生，今年改為每人最高可獲6萬3500元，共11名建教生獲獎。

新北建教生有5000多人，是全台建教生人數之冠，合作企業家數逾700家，提供近2億元經費、設備及材料等資源支持技職教育。教育局昨辦企業表揚暨建教合作圓夢獎學金頒獎典禮，副市長劉和然說，產學合作培育人才可解決缺工問題，新北市有考核機制，保障學生學習權益，也成立建教生圓夢獎學金。

教育局技職科長江彥廷說，建教合作圓夢獎學金從2020年啟動，第一年198人獲獎、第二年擴大至300人。後續與學校討論後，認為部分建教生僅符合中低收標準，但學業成績、專業表現不突出仍獲獎，今年審核標準變嚴，校內成績總平均需80分、取得證照或比賽獲獎才能出線。

此外，江彥廷也觀察到，過去建教生考量經濟壓力需要半工半讀，近年來開始有家長重視適性發展，願意讓孩子到建教班就讀，受限於建教班相關規定，新北合作行業多為餐飲、美容美髮、汽修及作業員，江坦言過去曾有輪船、海事相關企業找上門，考量學生安全，水電、建築工地及海事等行業較難有建教生。

莊敬工家美容科三年級學生鍾曉雯出身單親家庭，父親身體狀況不佳打零工維生，鍾曉雯尚有年幼的弟妹，她選擇就讀建教班，到曼都集團實習，就學期間考取美容及美髮丙級雙證照，除培養一技之長，也能貼補家用。

教育局

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