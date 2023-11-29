半工半讀拚出金手獎 曾文農工學子全國技藝競賽奪佳績

技職教育培養專業人才，其中一年一度的全國學生技藝競賽是檢視校方教學訓練成果的好時候，國立曾文農工在剛剛這屆競賽中拿到2座金手獎、3名優勝的好成績，得獎學生中有人因家庭經濟緣故，平時還得打工貼補家用，卻不怕辛苦投入時間訓練，最終也獲肯定，師生家長都深感欣慰。

今天全國學生技藝競賽分為農業類跟工業類兩組，前者11月14到16號在花蓮高農舉辦，後者則在11月21到24號在嘉義高工舉辦，曾文農工團隊拿下5個獎項，分別是賴家勝得到造園景觀金手獎第3名，王義凱拿下汽車修護金手獎第8名，沈瑞廷、陳致宏、李侑恩分別是汽車修護、室內配線、車床組優勝。

校方表示，汽車修護金手獎為台南以南唯一，造園景觀金手獎則是台南唯一，相當難得，其中王義凱及沈瑞廷兩名學生家境並不好，年紀輕輕還得打工貼補家計，但他們不被環境影響，自發性投入時間跟隨指導老師完成高強度訓練。

園藝組指導老師蔡政廷說，賴家勝抗壓性強，學習態度認真又自律，不論製圖或實作上的速度及精準度都是同儕中最優異，導師沈美君也稱讚他個性穩定、很能吃苦，在農友種苗公司實習期間還獲得獎勵金。

王義凱、沈瑞廷的汽修組指導老師許令霖、黃益慶說，2人雖然不是最聰明的學生，但認真度堪稱第一，肯學敢問，學生求知慾也激發出老師的教學熱情，希望能跟學生一起挑戰極限。

曾文農工校長謝旻淵說，今年技藝競賽成績比去年更突出，是師生共同努力的成果，除了展現技藝成果，也是團隊合作、堅持不懈和追求卓越的成果。