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城市科大學生前進日本 將到笠間市政府實習一年

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
臺北城市科技大學首度與日本笠間市簽署重要官學協合作協議，城市科大應外系學生將赴笠間市政府實習。圖／紅樹林有線電視提供
臺北城市科技大學首度與日本笠間市簽署重要官學協合作協議，城市科大應外系學生將赴笠間市政府實習。圖／紅樹林有線電視提供

臺北城市科技大學首度與日本笠間市簽署重要官學協合作協議，城市科大應外系學生將赴笠間市政府實習，負責宣傳觀光與國際交流，由笠間市山口伸樹市長和城市科大校長馮美瑜簽約，象徵雙方在教育、文化與產學上新里程碑。

簽約會場，由應用外語系陳乃慈主任帶領師生用日語接待，日本笠間市政府招收一年期實習生，在市長秘書室與產業經濟部實習，負責宣傳採訪寫新聞稿、觀光支援、與當地居民交流和外國學生溝通橋梁，

城市科大校長馮美瑜表示，很榮幸在今年五月，笠間市山口伸樹市長親訪臺北城市科技大學，進一步促成了官學合作，應用外語系學生在國內外競賽、實習等都有非常亮眼的成績。112學年在日本就業實習人數約50名，地點遍布北海道到沖繩，包含成田機場、箱根王子飯店、廣島現代美術館、官學實習合作的高知縣土佐清水和富山縣冰見市的實習工作，這次應外系學生能到笠間市政府實習，開啟台日合作的新起點。

日本笠間市山口伸樹市長表示，臺北城市科技大學是台灣數一數二的在經營管理領域中，提供優質教育的務實大學。積極派遣學生到海外進行實習等活動，我認為這有許多值得學習的地方。這是我第二次拜訪，每次都受到熱情的接待深深感動我，期待這次合作能帶來良好的成果，同時也希望加深彼此的理解，成為真正的夥伴。

現場還有笠間市的學生和臺北城市科大學生共同見證，台日學生用英日語進行互動交流，場面相當熱絡。笠間市為日本關東地區茨城縣的重要城市，以其栗子產量全日本第一而聞名，擁有豐富的文化與歷史遺產。在2020年東奧期間，笠間市更是擔任接待台灣選手的官方城市，進一步加強了與台灣的友好關係。笠間台灣辦事處於台灣在教育、運動、農業及文化領域積極互動，曾透過「美食」進行文化交流，連續三年將台灣香蕉作為笠間市當地中小學的營養午餐水果。

實習 日本 成田機場 城市科大

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