聽新聞
test
0:00 / 0:00

朝陽科大實習航站啟用

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
朝陽科大實習國際航空站昨啟用，飛航系學生在「機場管制塔台模擬教室」，示範模擬桃園機場北側飛航管制。記者趙容萱／攝影
朝陽科大實習國際航空站昨啟用，飛航系學生在「機場管制塔台模擬教室」，示範模擬桃園機場北側飛航管制。記者趙容萱／攝影

朝陽科技大學實習國際航空站昨啟用，校長鄭道明說，朝陽科大培育航空人才，結合國際航站登機、通關查驗等服務，斥資千萬建置全台唯一環景虛擬實境的「機場管制塔台模擬教室」，同步啟用B747-400模擬機，打造全台首創「一條龍」情境式校園航空城。

鄭道明說，航站以旅客出境環節建置，航站大廳有仿真自助報到機、報到櫃檯，管制區以符合國際民航公約規範的CIQS通關聯檢作業標準，並藉由仿真X光托運行李安檢設施、旅客隨身行李安檢的X光機、金屬探測旅客安檢門、旅客證照查驗櫃檯與自動通關系統等。

校方表示，未來將結合B777-300ER客艙打造飛航情境模擬教室，讓航空運務系學生熟悉演練國際機場聯檢作業服務環節。

飛行與民航人員技術系主任盧衍良說，機場管制塔台模擬教室，整合塔台及雷達飛航管制，透過仿真機場環景及航管塔台視角，模擬航班飛機起降及各種天候狀況，還能同步連線管制，最多可一次管制50架飛機。

昨啟用B747-400模擬機，除用於學生訓練，更延伸至飛航系裝載平衡、飛行計畫、性能分析等教學使用。

朝陽科大航空學院院長江支弘說，航空學院已擁有造價千萬的空中巴士A320全罩式飛行模擬駕駛機，以及DA40模擬機，並有與航空公司及航管單位相對應的訓練系統，包括駕艙程序訓練教室及飛航操作模擬教室等，設備獨步全台，成為國際航空產業人才首選。

教室 機場

延伸閱讀

這校有航站、塔台！朝陽科大實習國際航空站今啟用

「全球暨台灣企業永續獎」頒獎 朝陽科大校長鄭道明獲「傑出人物獎」

北市百貨周年慶安檢 建管處開罰4違規業者

AI應受管制！ 開發者需交安檢報告

相關新聞

朝陽科大實習航站啟用

朝陽科技大學實習國際航空站昨啟用，校長鄭道明說，朝陽科大培育航空人才，結合國際航站登機、通關查驗等服務，斥資千萬建置全台...

這校有航站、塔台！朝陽科大實習國際航空站今啟用

朝陽科技大學實習國際航空站今啟用。校長鄭道明說，朝陽科大全力投入優質航空人才培育，航站不但結合國際航站登機、通關查驗等服...

70年來首邀台灣人 台科大副教授李根在任紐約字體設計競賽評審

NY TDC紐約字體設計競賽是知名國際平面設計競賽，台灣科技大學設計系副教授李根在今年受邀成為評審之一，也是這項競賽70...

表揚全國技能競賽優異學生 張善政分享勵志小故事

萬能科技大學為表揚為校爭光的全國技能競賽選手，及實習表現傑出的學生，今舉辦極光國際培訓競賽培訓成果暨技職人才頒獎典禮，桃...

保送國立大學！捨高中選職校鑽研烘焙 花蓮高農生獲金手獎

國立花蓮高農食品加工科三年級學生邱俊紳，對烘焙很有興趣，放棄普通高中錄取機會，選讀高職鑽研烘焙，發掘對食品檢驗的長才，不...

第5屆國家企業環保獎 弘光科大連續5年獲獎

第5屆國家企業環保獎今天在台北頒獎，弘光科大獲獎，該校連續5年榮獲國家環保獎，也一個月內連續獲得3個永續大獎，包括11月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。