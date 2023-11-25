朝陽科大實習航站啟用

朝陽科技大學實習國際航空站昨啟用，校長鄭道明說，朝陽科大培育航空人才，結合國際航站登機、通關查驗等服務，斥資千萬建置全台唯一環景虛擬實境的「機場管制塔台模擬教室」，同步啟用B747-400模擬機，打造全台首創「一條龍」情境式校園航空城。

鄭道明說，航站以旅客出境環節建置，航站大廳有仿真自助報到機、報到櫃檯，管制區以符合國際民航公約規範的CIQS通關聯檢作業標準，並藉由仿真X光托運行李安檢設施、旅客隨身行李安檢的X光機、金屬探測旅客安檢門、旅客證照查驗櫃檯與自動通關系統等。

校方表示，未來將結合B777-300ER客艙打造飛航情境模擬教室，讓航空運務系學生熟悉演練國際機場聯檢作業服務環節。

飛行與民航人員技術系主任盧衍良說，機場管制塔台模擬教室，整合塔台及雷達飛航管制，透過仿真機場環景及航管塔台視角，模擬航班飛機起降及各種天候狀況，還能同步連線管制，最多可一次管制50架飛機。

昨啟用B747-400模擬機，除用於學生訓練，更延伸至飛航系裝載平衡、飛行計畫、性能分析等教學使用。

朝陽科大航空學院院長江支弘說，航空學院已擁有造價千萬的空中巴士A320全罩式飛行模擬駕駛機，以及DA40模擬機，並有與航空公司及航管單位相對應的訓練系統，包括駕艙程序訓練教室及飛航操作模擬教室等，設備獨步全台，成為國際航空產業人才首選。