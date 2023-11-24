這校有航站、塔台！朝陽科大實習國際航空站今啟用

朝陽科技大學實習國際航空站今啟用。校長鄭道明說，朝陽科大全力投入優質航空人才培育，航站不但結合國際航站登機、通關查驗等服務，並斥資千萬建置全台唯一環景虛擬實境的「機場管制塔台模擬教室」，並同步啟用B747-400模擬機，打造全台首創一條龍情境式校園航空城。

鄭道明說明，校方以旅客出境環節建置的航站，航站大廳有仿真自助報到機、報到櫃檯。管制區採符合國際民航公約規範的CIQS通關聯檢作業標準，即海關、證照查驗、檢疫，及安檢等，並藉由仿真X光托運行李安檢設施、旅客隨身行李安檢的X光機、金屬探測旅客安檢門、旅客證照查驗櫃檯與自動通關系統等。

航空運務系副主任廖孟媛說，將結合B777-300ER客艙打造飛航情境模擬教室，讓航空運務系學生熟悉演練國際機場聯檢作業專業服務環節。

飛行與民航人員技術系主任盧衍良說，機場管制塔台模擬教室整合機場管制塔台，以及雷達管制的近場台與區域管制中心，透過仿真機場環景及航管塔台視角，搭載AI，模擬航班飛機起降及各種天候狀況，還能同步連線管制，最多可一次管制50架飛機。

今天也啟用B747-400模擬機，除了應用於學生飛行知識及操作程序訓練，更延伸至飛航系裝載平衡、飛行計畫、性能分析等課程的應證教學使用。