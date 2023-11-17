崑大科大產學衍生作品獲「IIIC國際創新發明賽」2金2銀

崑山科技大學參加在台北舉辦的「2023第十四屆IIIC國際創新發明競賽」。昨天以「智慧揚塵監控管理系統與方法」、「高架地板節能風扇裝置與太陽能風扇系統」、「智慧無人養殖工廠」及「自發電電蚊拍」，奪下2金2銀。

這項比賽中華創新發明學會、俄羅斯阿基米德國際發明協會舉辦，台、日、韓、美、俄羅斯、摩洛哥等11個國家476件作品參賽，競爭激烈。

崑山科大表示，江智偉教授與博士生鍾天穎以「智慧揚塵監控管理系統與方法」榮獲金牌，江智偉老師表示，該發明專利基於卷積神經網路及物聯網技術，並利用太陽能提供系統運作所需能源，實現工地即時空氣汙染偵測、事件通報、汙染防制等功能，可降低管理所需人力及減少能源浪費，提升工地空汙染防制之成效，減少對附近民眾造成的健康影響，能獲獎實至名歸。

鍾天穎說，非常高興獲「金牌獎」殊榮，感謝機械系江智偉老師指導與工程學院USR計畫的支持，期盼相關技術能夠持續精進落實，為台灣環境保護盡一份心力。

助理教授劉鑑德、教授張育斌與碩二生徐晟豪、沈宏恩的「高架地板節能風扇裝置與太陽能風扇系統」以一套微型太陽能獨立系統供電，能幫助室內空氣冷熱對流，減少冷氣的使用。系統使用崑大的太陽能屋周圍的水池做為調整溫度的來源，並使用自主設計專利的地板型抽氣扇將水池上方溫度較低的空氣吸入，由高架地板下方抽至屋內，迫使熱空氣加速往窗戶的排氣孔排出，以此達到屋內溫度的調節作用。為了節省太陽能的使用，地板型抽氣扇導入了流量倍增器的設計，透過小風扇提升抽氣量，將更多的冷空氣倒入屋內，該作同樣拿下金牌。

獲獎學生徐晟豪說，這份榮耀屬於整個團隊，感謝大家攜手合作，共同突破困難。這個榮譽不僅代表我們的實力，更凝聚了我們的團隊精神，期待未來一同攜手迎接更多挑戰。學生沈宏恩表示，很榮幸能與團隊共享殊榮，我也看見許多這個世代的開創及發明者們，他們優秀且具備才智，這也激勵著我與團隊決心朝更遠的地方邁進。