企業永續獎 朝陽科大奪2獎

由台灣永續能源研究基金會主辦的「全球暨台灣企業永續獎」昨天頒發「傑出人物獎」給朝陽科技大學校長鄭道明，表彰他帶領師生推動淨零成果，在環境永續及社會參與貢獻卓著，也是全台唯一獲獎者。

朝陽科大同時也獲得「永續報告書金獎」，報告書揭露該校推動永續發展目標的組織及機制，呈現整體的永續推動成果、實踐永續發展目標，落實永續政策，達成永續共好。

對於獲得肯定，鄭道明說，他將聯合國永續發展目標（SDGs）納入校務發展，迄今全校開設超過4千門與永續發展相關的課程。除了成立永續發展推動委員會，每年發表永續報告書，還致力年降2%能源使用，並宣告2045年達成淨零排放目標。

另外，他致力打造國際化校園，從地方城市到全球參與，與全校師生一同耕耘永續發展，實踐SDGs與USR大學社會責任，也積極建構包括太陽能光電系統等多元再生能源，進行低碳轉型，並協助鄰近中小學改善耗電環境，減低溫室氣體排放。

朝陽科大說，在鄭道明領導下，該校已連續6年進入世界綠能大學全球百大，同時連續5年進榜英國泰晤士高等教育世界大學影響力排名，更榮獲天下雜誌今年「USR大學公民調查-環境永續指標」全台第一。

由於卓越的校務治理績效，鄭道明日前也獲得美國波特蘭科技管理傑出領袖獎，成為亞洲唯一得獎者。另也獲得中華民國私立學校文教協會第3屆傑出校長殊榮。