很創意！豐商金榜題名同學留言「有點is」 網讚：好有才

現在有很多學校會將學生考試成績、大學科系錄取結果等，製作成榜單對外公布。日前有一名網友發文表示，看到台中有一所學校的榜單中，同學「我想說」的話很有創意，引發網友熱議，直呼「好有才」。

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示「每年豐商同學的創意，都不會讓我失望」。從照片中可見，在台中市豐原商業學校的外牆上，貼滿金榜題名同學的榮譽刊版，刊板上除了印有同學大名及考上的大學之外，還有一項「我想說」的留言欄，錄取的同學留言內容充滿創意，讓原PO不得不稱讚。

原PO舉例，在「我想說」的留言欄上就有同學寫「如果成功是靠後天的努力，那就交給後天的你處理就好」、「一早醒來我以為我長大了，原來是被子蓋橫了」、「有點is（意思）」、「人的一生就像在拉屎，有時你己經很努力了，可出來的只是一個屁」，看到同學的幽默言詞，讓原po感覺不老套有創意。

貼文底下有大量回應，也吸引逾1.6萬網友按讚，不少網友說「我記得看過一句話是『知識就像內褲，別人看不到但是很重要』」、「結果後天的你，不但沒有長大，要跟統測告白很緊張還便秘，整個很有is。但還是為你們的努力感到開心」、「說的好，下次繼續說」、「雲科欸，都是我學妹」、「真的有點is」、「豐原人都很幽默」。

也有網友表示「好好喔！我也想要」、「我有小孩的話，該讓他讀豐商，看他想不想要留幹話在上面」，有網友則回應「但你小孩要考得上那些大學才能留言」、「前幾志願的學校才會貼啊」。