快訊

Toyz為何敢狂嗆Joeman？1句話曝真實原因 還喊話合作九妹「換條件」

PLG／才宣布重大變革 聯盟宣布邀請陳建州出任副會長

不只賴佩霞！「1資深女星」獲邀參選副總統 內幕全曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

很創意！豐商金榜題名同學留言「有點is」 網讚：好有才

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友表示榮譽刊板上的「我想說」言詞充滿創意。 圖擷自臉書社團「路上觀察學院」
有網友表示榮譽刊板上的「我想說」言詞充滿創意。 圖擷自臉書社團「路上觀察學院」

現在有很多學校會將學生考試成績、大學科系錄取結果等，製作成榜單對外公布。日前有一名網友發文表示，看到台中有一所學校的榜單中，同學「我想說」的話很有創意，引發網友熱議，直呼「好有才」。

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示「每年豐商同學的創意，都不會讓我失望」。從照片中可見，在台中市豐原商業學校的外牆上，貼滿金榜題名同學的榮譽刊版，刊板上除了印有同學大名及考上的大學之外，還有一項「我想說」的留言欄，錄取的同學留言內容充滿創意，讓原PO不得不稱讚。

原PO舉例，在「我想說」的留言欄上就有同學寫「如果成功是靠後天的努力，那就交給後天的你處理就好」、「一早醒來我以為我長大了，原來是被子蓋橫了」、「有點is（意思）」、「人的一生就像在拉屎，有時你己經很努力了，可出來的只是一個屁」，看到同學的幽默言詞，讓原po感覺不老套有創意。

貼文底下有大量回應，也吸引逾1.6萬網友按讚，不少網友說「我記得看過一句話是『知識就像內褲，別人看不到但是很重要』」、「結果後天的你，不但沒有長大，要跟統測告白很緊張還便秘，整個很有is。但還是為你們的努力感到開心」、「說的好，下次繼續說」、「雲科欸，都是我學妹」、「真的有點is」、「豐原人都很幽默」。

也有網友表示「好好喔！我也想要」、「我有小孩的話，該讓他讀豐商，看他想不想要留幹話在上面」，有網友則回應「但你小孩要考得上那些大學才能留言」、「前幾志願的學校才會貼啊」。

【文教熱話題】

▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具

榜單 豐商 台中市

延伸閱讀

他見校園紅布條師鐸獎得主名「老師一定很強！」 校友憶：王者之聲

神罰？網紅Joeman涉毒 他問「看戲還是生氣」網：九妹粉直接蒸發笑死

他買拖鞋驚見「鞋底藏創意圖」 網笑：人人皆可成鍵盤俠

準婆婆問她「月給姑叔多少零用錢？」 網喊：那還要嫁嗎？

相關新聞

很創意！豐商金榜題名同學留言「有點is」 網讚：好有才

現在有很多學校會將學生考試成績、大學科系錄取結果等，製作成榜單對外公布。日前有一名網友發文表示，看到台中有一所學校的榜單中，同學「我想說」的話很有創意，引發網友熱議，直呼「好有才」。

技專校院學生10年減少15.7萬人 立委憂影響人才培育

技專校院學生人數10年下降4.88%，立委憂心少子女化及「重學術、輕技職」的觀念影響技職人才培育。對此，教育部將加強學生...

拚獎牌無後顧憂 台灣最速男楊俊瀚感謝弘光科大物理治療師

台灣最速男楊俊瀚奪下亞洲運動會男子200公尺銅牌後，接著迎戰全國運動會，楊俊瀚請經紀人張凱傑抽空到弘光科技大學物理治療系...

發想來自生活 大仁科大澳門國際發明展3金1銀2特別獎

大仁科技大學參加2023澳門國際創新發明展，由藥學系、護理系、社工系與生命禮儀暨關懷事業系師生組成四個發明團隊，拿下3金...

輪機是船的醫生 澎湖海事陳凱庭奪技藝競賽金手獎

澎湖海事學生陳凱庭在今年全國學生技藝競賽中獲得輪機職種金手獎第1名，他認為「輪機就是船的醫生」，負責治好船上各種機器的問...

菲律賓連體嬰20年前來台分割 今錄取慈濟科大盼當白衣天使

位於花蓮的慈濟科技大學，今年首度招收四技護理外籍專班，30名來自菲律賓、印尼和泰國的境外生，透過中文、英文、數學考試和面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。