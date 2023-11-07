很創意！豐商金榜題名同學留言「有點is」 網讚：好有才
現在有很多學校會將學生考試成績、大學科系錄取結果等，製作成榜單對外公布。日前有一名網友發文表示，看到台中有一所學校的榜單中，同學「我想說」的話很有創意，引發網友熱議，直呼「好有才」。
有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示「每年豐商同學的創意，都不會讓我失望」。從照片中可見，在台中市豐原商業學校的外牆上，貼滿金榜題名同學的榮譽刊版，刊板上除了印有同學大名及考上的大學之外，還有一項「我想說」的留言欄，錄取的同學留言內容充滿創意，讓原PO不得不稱讚。
原PO舉例，在「我想說」的留言欄上就有同學寫「如果成功是靠後天的努力，那就交給後天的你處理就好」、「一早醒來我以為我長大了，原來是被子蓋橫了」、「有點is（意思）」、「人的一生就像在拉屎，有時你己經很努力了，可出來的只是一個屁」，看到同學的幽默言詞，讓原po感覺不老套有創意。
貼文底下有大量回應，也吸引逾1.6萬網友按讚，不少網友說「我記得看過一句話是『知識就像內褲，別人看不到但是很重要』」、「結果後天的你，不但沒有長大，要跟統測告白很緊張還便秘，整個很有is。但還是為你們的努力感到開心」、「說的好，下次繼續說」、「雲科欸，都是我學妹」、「真的有點is」、「豐原人都很幽默」。
也有網友表示「好好喔！我也想要」、「我有小孩的話，該讓他讀豐商，看他想不想要留幹話在上面」，有網友則回應「但你小孩要考得上那些大學才能留言」、「前幾志願的學校才會貼啊」。
▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言