楊俊瀚亞運摘銅 感謝弘光科大物理治療老師協助
「台灣最速男」楊俊瀚在杭州亞運田徑200公尺項目摘銅。他感謝弘光科大物理治療系老師李瑋君擔任國家運動訓練中心田徑隊物理治療師，幫助預防運動傷害以及迅速消除疲勞。
弘光科大今天發布新聞稿指出，前勁國際運動管理顧問有限公司執行長張凱傑代表楊俊瀚到校，贈送校方楊俊瀚親筆簽名的亞運紀念扇表達謝意，由物理治療系系主任陳翰裕及目前擔任學務長的前物理治療系系主任陳志鳴代表收下禮物。
張凱傑指出，運動選手背後皆需要完善團隊支持，才能走得更長遠、表現得更好，杭州亞運結束後，楊俊翰在臉書（Facebook）寫下感謝教練協助，讓他築夢踏實，也感謝李瑋君在物理治療上讓他無後顧之憂。
陳志鳴表示，李瑋君專長為競技運動物理治療，公餘時常帶領學生參與田徑賽事競技運動物理治療工作，2016年被網羅擔任里約奧運的田徑國手物理治療師半年，接著被體育署借調到國家運動訓練中心，幫助田徑隊選手在2017年世界大學運動會上交出史上最佳成績單。
陳翰裕指出，不論訓練及比賽期間，李瑋君從早到晚緊盯選手狀況，思考如何幫忙選手預防運動傷害及協助選手迅速消除比賽所產生的疲勞，發揮專業幫助選手們展現出最佳狀況，為國家爭光奪牌。
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