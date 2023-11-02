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台東高職生下課嬉鬧起爭執「竟噴辣椒水」 9人身體不適送醫

中央社／ 台東縣2日電
台東某專科學校高職部學生嬉鬧發生爭執，1名學生竟拿出辣椒水噴灑，導致9人眼睛紅腫、身體刺痛，4輕症由學校自行送醫，其餘5人則由救護車送醫治療。 圖／canva
台東某專科學校高職部學生嬉鬧發生爭執，1名學生竟拿出辣椒水噴灑，導致9人眼睛紅腫、身體刺痛，4輕症由學校自行送醫，其餘5人則由救護車送醫治療。 圖／canva

台東某專科學校高職部學生今天上午下課時間嬉鬧發生爭執，1名學生竟拿出辣椒水噴灑，導致9人眼睛紅腫、身體刺痛，4輕症由學校自行送醫，其餘5人則由救護車送醫治療。

今天上午9時許，台東縣消防局接獲通報，台東某專科學校有大量傷患要送醫，台東縣消防局動員附近3輛救護車前往，學校內許多學生脫掉衣物沖水，老師告訴消防人員，學生遭噴灑辣椒水。

現場指揮的台東縣消防局大豐分隊小隊長熊哲美告訴媒體，學校報案學生遭辣椒水噴灑，大部分學生都有做初步沖洗，可以行走，有5名學生由救護車送到醫院，4名輕症則由學校自行送醫，主要症狀是眼睛紅腫及身體刺痛。

現場學生表示，事發當時是下課時間，高職電機科學生有人嬉笑怒罵，引起他人不悅，發生爭執，其中1人拿出防狼辣椒水往其他同學臉部及眼睛噴灑，有5人疼痛難耐由救護車送到醫院，學校表示，目前事件還在調查中。

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台東 辣椒水 救護車

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