台北最佛學餐如百貨美食街 「雞腿+6樣菜」免百鈔嚇壞網：台大生也愛

自助餐菜色多元，可自行夾取調節份量，是不少外食族的首選，然而物價飛漲，自助餐價格也不如以往親民。YouTube頻道「臺灣尋奇」日前一支影片推薦號稱「台北最便宜便當店」，由甘比亞籍網紅黑龍介紹，帶俄羅斯混血網紅伊娜回到他的「母校」國立臺灣科技大學學生餐廳，實惠的價格讓網友們羨慕不已。

影片中，黑龍帶伊娜所到的店家，正是位在台科大的「帝一味自助餐」，與外界對學餐的想像不同，台科大學餐環境乾淨明亮，讓伊娜驚嘆「好像百貨公司美食街」。而兩人在夾完菜後也分別公開價格，只見黑龍夾了雞肉+魚肉+五樣菜+白飯，餐盤塞滿滿僅需115元；伊娜則夾了雞腿+六樣菜，一餐竟只花86元，等於一張百鈔有找。

黑龍坦言，這樣的量如果是家附近的自助餐，可能就要180元、甚至是200元。至於為何能那麼便宜？黑龍解釋，是因為學餐採秤重計價，校內價每100克18元、校外價每100克19元；白飯一碗則是6元、紫米飯一碗11元，無論是葉菜類或肉品都是秤重的。

曾在台科大讀土木研究所的黑龍表示，台科大的學餐不是只有在校生會吃，校外人士像是台大學生也會來吃。影片一出，網友紛紛留言，「我念台大的時候真的很常去台科餐廳吃自助餐，一個禮拜至少吃一次，口味偏清淡不會太油，但很好吃」、「餐廳也太便宜了吧！學餐好大，真像外面美食街」、「台科大的自助餐太有名了」、「這學餐也讓人太驚豔了吧」。