嘉南藥理大學、資策會簽訂策略合作備忘錄 培育ESG關鍵人才

嘉南藥理大學成立「ESG永續發展產學研合作平台」，今天與資策會簽訂「策略合作備忘錄」。國際認證機構德國DQS台灣區總裁陳勇任、荷蘭IPOE台灣區代表江玉麟及中山大學教授楊政融、高科大校友總會副公關長莊秉元、經理趙伯元等見證表達支持。

資策會副執行長蕭博仁表示，資策會轉型為第三方機構，與「ESG永續發展產學研合作平台」策略聯盟，是為台灣永續發展人才培育奠定堅固基礎。ESG認證機構人才需求日增，期望此次合作能為永續發展帶來更多機會。

校長錢紀銘表示，這是難得機會，成大環工出身，當時不知環工是什麼，只能戲稱「挖垃圾」，直到畢業才有環評老師。而今環境變遷造成人類重大損失，環保日益重要，嘉南大學有台灣唯一完整環境學院與培育資源團隊，與資策會合作更有助於人才專業養成、提升產業轉型。

他說，學校將秉持學術與實務並重原則，為企業提供完整ESG解決方案，從碳盤查到企業綠色轉型的實務指導，並針對相關人才培訓，確保企業在面對全球氣候變遷與相關挑戰時，能夠具備即時應變能力。

校方表示，去年與台灣產學研合作發展策進會創立「ESG永續發展產學研合作平台」，集結國內外學術及產業資源，協助台灣企業提升環境、社會及治理績效，進而符合國際永續發展要求。

陳勇任指出，面對產業結構轉型需求，DQS將提供透明、公正的第三方稽核查證與稽核經驗，協助手把手永續人才培育計畫。江玉麟七表示，IPOE將協助提供國際化ESG與碳管理等相關教材題庫，共同推動台灣永續發展人才培育。