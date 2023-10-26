台灣盃現代阿卡貝拉賽 公東高工人聲樂團創佳績

中央社／ 台東縣26日電

台東公東高工質平合唱團為班底，結合畢業學長姐組成的「請問芳名人聲樂團」，日前在台灣盃現代阿卡貝拉大賽勇奪青年組金牌類第2名及最佳本土語言演唱獎、低音獎、高中指導老師獎。

台東縣私立公東高級工業職業學校今天發布新聞稿表示，「請問芳名人聲樂團」成立於2021年，由指導老師鄭為之創立，鄭為之長年深耕台東人聲歌唱教育，有感於東海岸好歌喉極多，但需要更多元的演唱類型及曲目刺激，於是以公東高工視聽教室為根據地，創立「請問芳名人聲樂團In Naluwan VocalBand」。

公東高工表示，樂團成員每週至少6小時歌唱排練，並參加如「關山最美星空音樂節」、「風起原舞音樂節」、「新竹聖樂文化節」等東部與全台大小演出磨練，日前在TCMC台灣盃現代阿卡貝拉大賽，奪青年組金牌類第2名，同時亦獲最佳本土語言演唱獎、最佳低音獎、最佳高中指導老師獎項殊榮。

一首代表台東卑南族歌謠「媽媽的花環」改編自南王三姐妹原唱版本，改以純族語演唱，獲評審團一致肯定為這次賽會的「最佳本土語言演唱獎」。

公東高工校長李恭榮表示，學校作為東部具有職人精神的學校，積極推展五育並進。在音樂美學教育這塊領域，經老師的投入與帶領下，有了非常甜美的成果，也替他們感到開心。

【文教熱話題】

▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具

台東 樂團

延伸閱讀

宜蘭市民之森廣場萬聖節搞怪秀登場 毛小孩也能來變裝

陽帆辣女翻唱蔡依林經典歌 NG 30次有夠難

艾薇日月潭演唱初登場 超過2.5萬人同樂

日職／歐力士連3年進日本大賽尬阪神 暌違59年關西內戰

相關新聞

澳洲高中來台交流學習 到瑞芳高工體驗一日校園生活

瑞芳高工的澳洲姊妹校瑪格麗特河高中師生今(27)日進行一日入班學習體驗課程，澳洲學生穿上傳統中式旗袍，別開生面地進行了一場服裝走秀，讓他們充分融入學校精彩專業雙語教學活動和體驗臺灣高中生社團、流行取向和學校生活。

黑狗認養率偏低 復興商工畢業生辦特展為牠們找家

想養寵物的民眾會到動物之家尋找有緣份的毛孩，但黑狗等待認養的時間相對其他花色還久，新北市動保處邀請復興商工展出「台灣黑犬...

嶺東科大歡慶59周年慶 校慶大會展現國內外獲獎成果

嶺東科技大學今日歡慶59周年校慶，以豐碩的國內外競賽獲獎成果，在校慶大會上由師生獻獎給學校，展現亮眼的教學卓越成就，更象...

研究所甄試季 台科大邀學長姐分享面試技巧

各校研究所甄試陸續展開，台科大今年碩士班甄試報名人數成長1成，台科大教務處也邀請學長姐錄製影片，以親身經歷分享準備方向和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。