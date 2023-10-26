台灣盃現代阿卡貝拉賽 公東高工人聲樂團創佳績
以台東公東高工質平合唱團為班底，結合畢業學長姐組成的「請問芳名人聲樂團」，日前在台灣盃現代阿卡貝拉大賽勇奪青年組金牌類第2名及最佳本土語言演唱獎、低音獎、高中指導老師獎。
台東縣私立公東高級工業職業學校今天發布新聞稿表示，「請問芳名人聲樂團」成立於2021年，由指導老師鄭為之創立，鄭為之長年深耕台東人聲歌唱教育，有感於東海岸好歌喉極多，但需要更多元的演唱類型及曲目刺激，於是以公東高工視聽教室為根據地，創立「請問芳名人聲樂團In Naluwan VocalBand」。
公東高工表示，樂團成員每週至少6小時歌唱排練，並參加如「關山最美星空音樂節」、「風起原舞音樂節」、「新竹聖樂文化節」等東部與全台大小演出磨練，日前在TCMC台灣盃現代阿卡貝拉大賽，奪青年組金牌類第2名，同時亦獲最佳本土語言演唱獎、最佳低音獎、最佳高中指導老師獎項殊榮。
一首代表台東卑南族歌謠「媽媽的花環」改編自南王三姐妹原唱版本，改以純族語演唱，獲評審團一致肯定為這次賽會的「最佳本土語言演唱獎」。
公東高工校長李恭榮表示，學校作為東部具有職人精神的學校，積極推展五育並進。在音樂美學教育這塊領域，經老師的投入與帶領下，有了非常甜美的成果，也替他們感到開心。
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