高科大7登世界太陽能車挑戰賽 幾可量產車型吸睛
2023年世界太陽能車挑戰賽（BWSC）昨天在澳洲達爾文出發，國立高雄科技大學阿波羅太陽能車隊第7次參賽，阿波羅9號車是今年賽場唯一最接近可量產車型樣式，一亮相就吸引眾人目光。
高科大表示，今天賽事進入第2天，車隊目標是縱貫整個澳洲駛抵3000公里外的城市阿得雷德（Adelaide），目前阿波羅車隊已抵達大約986公里處管制站（NRMA Control stop）。
高科大阿波羅太陽能車隊今年派出9號太陽能車（Apollo IX）赴澳參賽，報名巡洋艦級（CSIROCruiser Class）的競賽組別，共10隊參賽；另有挑戰者級（Projecta Challenger Class）共28隊參賽。
高科大透過新聞稿表示，出發前所有參賽車輛均須通過主辦單位車輛檢查整備，共有11大項的檢查項目，每一項下都有10多項細項，車檢鉅細靡遺。
阿波羅9號車是今年賽場上唯一最接近可量產車型的樣式，相較他國概念車型，阿波羅9號相對吸睛，車檢一亮相就吸引當地媒體及參賽車隊上前欣賞。
今年阿波羅車隊在安全規範、儲能、充電及監控等系統均有完善整備，奧援團隊來自中科院、大亞、信邦、安能、綠動未來等。
校方指出，值得一提的是，裕隆汽車是今年阿波羅車隊的重要贊助商之一，裕隆也派任隨隊工程師廖柏勝同行，廖柏勝本身也是早年多次參加過賽事的阿波羅車隊畢業生，也讓高科大阿波羅車隊參加BWSC2023充滿技術與經驗傳承的意義。
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