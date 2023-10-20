城市科大攜手十大品牌 量身打造校園企業人才
現在職場面臨缺工問題，許多企業到校園找人才，為此城市科大企管系攜手十大品牌，打造企管人才庫，創造校園人力銀行，企管系培育學生，包含經營企劃、行銷企劃、電子商務、網紅直播、財務金融、廣告公關創意等專長，媒合學生和產業，量身打造企業所需人才。
城市科大主祕李尚懿表示，為學生打造優質就業力，一向是學校重要辦學目標，而厚實多元的產學合作陣容，就是培育各類型學生就業力最重要的資源。企管系攜手十大品牌合作，包括一鷺餐飲、屯京拉麵、艾斯奇餐飲、仲酣股份有限公司(中租企業旗下日本酒類批發零售)、柏文健康事業(健身工廠)、窈窕佳人、致伸科技、繁星浩月娛樂、五奕整合行銷及台灣仁本等。
城市科大企管系致力培養學生成為斜槓青年，合作產業跨足各領域，從餐飲業財務、內外場儲備幹部，健身業行銷行政人才，科技業軟硬體助理工程師、契約人員，到娛樂業找網紅、藝人影視經紀、，甚至生命禮儀公司禮儀師助理等人才，透過合作實現學生學校產業三贏。期待企管系同學透過系上的協助，媒合到適合自己發展的合作廠商，在學校及業界共同的教育輔導下，在進入職涯的起跑點上，獲得滿滿的衝刺能量。
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