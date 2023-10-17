技高生推甄 「學檔」使用率降到4成

高中學習歷程檔案上路邁入第五年，已有兩屆新課綱畢業生採學檔新制升大學，但不分普高生、技高生，愈來愈少考生將學檔作為升學用的備審資料，反而選擇舊制的ＰＤＦ檔案，尤其技高生更高達六成使用ＰＤＦ檔，使這項一○八課綱的重要變革，執行成效不彰，不僅學生不埋單，記錄學生三年學習歷程的美意也大打折扣。

根據技專校院招生委員會聯合會統計，一一二學年四技二專甄選入學，採用學檔作為備審資料比率為百分之四十一點二，採用ＰＤＦ作為備審資料為百分之五十八點八。相較去年使用學檔、ＰＤＦ檔案作為升學備審資料的學生比率約各半，今年學檔地位已備受挑戰。

畢業於松山工農資訊科的大學生洪振翔提到，教育部今年九月才將「技高課程學習成果呈現建議」的正式版本寄給技高師生，使前二屆畢業生在沒有任何參考資料下製作檔案，此外，不同教師間的製作要求也很懸殊，學生如同無頭蒼蠅。

有高職校長說，ＰＤＦ檔案呈現方式更多元，技高生入學前就已分流，將適合普高生的制度套在技高生身上，可預期是「白費武功」。

全教總政策部副主任、彰化高商教師巫彰玫提醒，技職端對於推進學檔，顯然落後一般大學、普通高中，導致技高端也被動因應，教育部技職司、國教署及縣市等主管機關應努力推動。

技專院校招策會執行長段裘慶說，因技高生與普高生學習方向不同，表現方式也會有所不同，在招生上提供學檔、ＰＤＦ給學生自由選擇。不管以哪種檔案作為備審資料，大學教授皆是針對內容評分，而非上傳形式，各校也有評量尺規能依循，評分數據並無差異。