新北7選手參加亞洲技能競賽 市府授旗勉爭取榮耀
新北市7名選手將代表台灣，前往阿拉伯聯合大公國參加第2屆亞洲技能競賽；副市長劉和然今天授旗，勉勵師生爭取國際榮耀，以技能讓世界看到台灣，教育局會全力支持賽前集訓。
劉和然今天授旗給參加第2屆亞洲技能競賽的7名選手，分別是青少年組商務軟體設計類新北高工彭彥富、網頁技術類新北高工范庭瑋、平面設計技術類智光商工吳尹之。
青年組包括商務軟體設計類新北高工賴韋呈、電子類智光商工王益、網頁技術類新北高工傅永傑、汽車噴漆類泰山高中陳卉珊。
陳卉珊透過新聞稿表示，不因自己是女性而覺得技不如人，反而證明女生也可將汽車噴漆做到專業的極致。
教育局技職教育科長江彥廷接受中央社訪問表示，除了三級培訓制度外，民國111年更推動「青少年職種」培訓，由技職高工培訓對技職有興趣的國中學生，透過培訓、模擬賽、全國賽、選拔賽取得台灣代表權國手資格。
彭彥富表示，從小對商務軟體設計充滿熱情，就讀新莊區福營國中時，就開始參加新北高工專業培訓，在參加各類競賽後，也進入新北高工就讀，並取得在全國技能競賽商務軟體設計的台灣選手資格，期待此行為國爭光。
教育局說，7名選手代表台灣，將於11月24日至12月1日，至阿拉伯聯合大公國阿布達比參與競賽。學校於國手籌備及訓練期間，全力提供國手應有資源。
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