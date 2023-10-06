亞東科大下里服務 淡水崁頂里民肌力樂齡運動

為了帶領長者一起來做健康運動訓練身體肌耐力，新北市淡水區崁頂里攜手亞東科技大學，在淡水校區舉辦樂齡肌力活動，邀請到北榮物理治療師余羅平老師除了實際教導大家如何使用彈力帶外，也會適時講解肌力概念，讓里民能夠全方位學習。

崁頂里長吳庭岳表示，過去許多長者在運動時，常常忘記最重要的訓練肌耐力，而這次透過使用彈力帶或是隨手可以取得的運動毛巾做為工具，進行正確姿勢的伸展運動，來提高身體肌耐力達到自我訓練的效果，更能夠減少長者身體老化，產生肌少症的情況發生，此外這次活動，也邀請到 亞東科技大學黃茂全校長，親自到場與里民同樂，更感謝學校提供一個這麼好的場地供里民使用。

亞東科技大學校長黃茂全表示，透過大學社會責任計劃USR當中，讓學校資源能夠回饋到社區，而這次來到新北市淡水區，在新市鎮當中有許多的長者，透過學校場地提供與師資的引薦，以及學校護理系與醫務管理系的學生專長應用在服務社區，讓長者能夠樂活運動。另外里長也希望未來持續與亞東科大合作，將大學社會責任與在地串連，共同打造一個健康樂活鄰里。