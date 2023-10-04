弘光科大參加「台澳雙證計畫」 學生拿獎月薪超過6萬3千

弘光科技大學餐旅管理系15名學生參加「台澳雙證計畫」，到澳洲知名餐飲觀光學院 Evolution Hospitality Institute (EHI)研習及實習，實習單位過半願意留用弘光實習生；還有學生工作表現優異，一周工作4天拿到澳幣750元周薪，相當新台幣1萬5750元，換算月薪超過新台幣6萬3000元。

弘光科大國際長田其虎表示，「台澳雙證計畫」是教育部的台澳合作試辦技術教育課程計畫，15名學生去年12月開始到EHI研習上課及實習一年，參加計畫學生必須通過澳洲證照考試，畢業時可擁有澳洲證照及我國大學畢業證書「雙證」，具備國際就業移動力，實習單位由學院媒合飯店、知名餐廳、連鎖烘焙坊等，學生唐莉蓮、柯亭宇等人表現優異，有過半實習單位表達願意留用弘光實習生。

「我不但要完成父親到台灣念大學的夢想，還想為自己開拓更多可能性。」來自印尼的唐莉蓮說，父親早年想到台灣念書未能如願，鼓勵她到台灣念海青班，繼續升大學，她英文能力不錯，學校推薦她參加「台澳雙證計畫」，在EHI學院及曾獲評為全球最佳飯店的實習單位Capella Hotel學到很多專業技術，參與飯店旗下新餐廳Brasserie 1930籌備到開幕，餐廳剛開幕2月就得到澳洲美食指南肯定，廚師很熱情地教導新技術，她把這些技法運用在比賽上，很開心又很意外能拿到兩項好成績。

大四學生唐莉蓮說，「2023 年新南威爾斯大都會烹飪大賽」是她第一次參加校外大型比賽，必須使用主辦單位提供的食材，在2個半小時內完成主菜及甜點，因忙著上課、實習，報名後近一個月時間先在腦海中構思菜單，最後幾天才抽空練習，比賽時發現忘了計算取用及挑選食材時間，一度擔心無法在時間內完賽，幸好把平日學到技法自然發揮出來，順利完賽。

柯亭宇今年4月，開始到以草莓西瓜蛋糕聞名的雪梨Black Star Pastry連鎖甜點店實習，工作積極主動表現良好，從包裝組到可頌組、草莓西瓜蛋糕組、蛋糕組、千層組、鹹食組等每個組別工作都做過，成為中央工廠中少數熟悉各組作業的員工。