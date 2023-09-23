學生打造AI整合服務系統　台科大贈百萬獎勵金鼓勵創業

為推動學生創新創業風潮，國立台灣科技大學傑出校友聯誼會攜手創新育成中心舉辦第二屆「台科青創明日之星選拔」，共31組團隊、106人報名參賽，並有36位業師及師長投入輔導。並由「Ai智繪双子星」團隊AI伺服器混合雲與整合服務系統獲得優勝，抱回百萬創業基金。

百萬優選團隊「Ai智繪双子星」推出新產品，只要使用顧問專家預載的AI環境設定伺服器，即可透過團隊自主研發的AI混和雲服務功能進行維護、更新以及顧問等各項服務，希望消弭只有資訊專家才能使用AI的屏障，讓一般企業主或民眾都可以享受科技帶來的益處。

隊長盧業興舉例，電商平台可在電腦中使用AI系統，將商品照片透過AI繪圖，讓服裝穿在虛擬模特兒身上展示，甚至可以指定模特兒要在巴黎或是東京進行拍攝，大大降低電商平台在拍攝商品照片時所花費的時間成本與空間的限制。只要透過平台即可訂閱更多AI解決方案。

盧業興也分享， 創業這條路很辛苦，但只要方向正確，多方面嘗試和修改就有機會成功。他也建議有志於創業的學弟妹，可在平常報告或作業中將作品與創業連結，發揮最大效益。

鈊象電子公司董事長、台科大傑出校友聯誼會會長李柯柱指出，台科大創業輔導機制可消弭學界與產業實務間的落差，也培養學弟妹積極勇敢的創業精神，幫助校園技術轉為商業實踐，期望培育出下一代成功的青年創業家。

本屆「台科青創明日之星選拔」首次開放台科大學生跨校組隊，結合產業資源，並由台科大學長姐傳承產業經驗，提高技術商品化成功機率，讓青年學子吸收前人的基礎和經驗，完善自己的創業計畫，並進一步實現市場商業化。

除優勝隊伍可獲得百萬創業基金外，傑出校友聯誼會也提供近30萬創業獎勵金給入圍複選及決選的11組團隊，藉此鼓勵學生創新創業。