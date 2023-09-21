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部定必修學非所用 高職照服科靠選修自救
教育部國教署配合長照二點○政策，補助高中職開辦照顧服務科，卻因屬家政群科，部定必修及實習科目遭審計部質疑學非所用、專業師資待充實。部分學校認為，照服不限於長照，而是○至九十九歲全人照顧。也有以長照為主軸的學校招募業師開授校訂必修課、選修課，補足學生專業。
全國共有廿二校開辦照顧服務科，學生人數也從一○七學年度廿一班、九六九人，一一一學年度增為廿九班、一三○九人。但高中職非大專校院，受限「醫事法」無法開設衛護群科，只能被歸類在家政群，部定必修共同實習科目包括多媒材創作實務、飾品設計與實務；生活應用技能領域實習科目則有嬰幼兒發展照護實務、膳食與營養實務，遭質疑修習科目與專業技能未盡相符。
一位不具名照服界人士指出，高職是學基礎知能，儘管多媒材看似無法應用在長照，但實際上很多長者活動需設計教具。
南投縣私立五育高中校長邱勝濱說，校訂必修、特色選修，多已將照服技術納入，校內也聘請技術教師，滿足學生需求。
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