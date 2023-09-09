環球科大欠薪 動用設校基金

教育部今年六月拍板四所大專校院一一二學年起停招、明年七月底正式停辦，其中二所技專校院均發生事前未與教師完成協議，便逕自將學術研究費或職務加給打折的狀況。教育部表示，目前僅環球科大已於上月底動用設校基金，發放過去遭打折的教師學術研究費。

大同技術學院、環球科大、明道大學與東方設計學院將於明年七月走入歷史，其中大同技術學院、環球科大均有未經教師協商，便逕自將教師學術研究費打折的狀況。環球科大教職員今年四月也為此向教育部陳情。

教育部表示，環球科大已於今年八月廿五日動支設校基金，發放六月薪資及過去打折的教師學術研究費。

但教育部也表示，環球科大還未發放今年七月的教職員薪資，總計約一九一人、約二千六百萬元。

大同技術學院則是六月起就未發放薪資，共七十六人、約四千三百萬元，也尚未發還之前刪減的學術研究費和主管職務加給。

教育部表示，已於今年七月重組二校法人董事會，二校法人於八月間將退場基金墊付申請案函送至教育部，待退場基金管理會審議通過後，儘速辦理撥款墊付教職員工薪資。