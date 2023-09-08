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拚全國技能競賽花4年取得國手資格 明年出國參賽

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃竹苗分署培訓選手李俊誠苦練漆作裝潢技能終於取得國手資格。圖／勞發署桃竹苗分署提供
桃竹苗分署培訓選手李俊誠苦練漆作裝潢技能終於取得國手資格。圖／勞發署桃竹苗分署提供

第47屆國際技能競賽國手選拔賽落幕，勞動力發展署桃竹苗分署派出36位優秀選手角逐國手選拔賽，最終在12項職類選拔中脫穎而出，取得7位正取國手及8位備取國手的資格，其中「漆作裝潢」及「服裝創作」2職類更包辦正、備取國手資格，將在明年赴法國里昂參加第47屆國際技能競賽爭取佳績。

漆作裝潢正取的李俊誠，目前就讀萬能科技大學室內設計與營建科技系4年級，同時也是桃竹苗分署的培訓選手。李自2019年以選手身分參加第49屆全國技能競賽到取得國手資格這條路一共走了4年，曾連續2年在全國賽鎩羽而歸。

李在第51屆全國技能競賽中決心挑戰更好的成績，卻碰上疫情攪局打亂培訓節奏，李把握練習的時間，終於在第51屆分區賽及全國賽中，以黑馬之姿奪下雙金，靠著不屈不撓的意志，成功取得國手資格。

李俊誠這次漆作裝潢的創作項目，以白鷺鷥和熱帶植物為主題，強調人生的種種選擇，可以如葉子一樣穩定地在地面上過一生，也可以像飛鳥一樣振翅翱翔在天地之間。

此次取得漆作裝潢備取國手的高浩慈，目前就讀雲林科技大學創意生活設計系2年級，同時也是桃分署的培訓選手，高浩慈此次國手選拔比賽的創作項目，以木槿花的花語「堅持不懈」為靈感來創作，奪得評審的青睞。

負責培訓的老師宋侑蓁表示，李俊誠的個性穩定且細緻，高浩慈是較跳躍及很有衝勁的。此次訓練除了安排基本的項目訓練，更要求選手學習分享自己的操作技巧，藉由討論發掘彼此作品的優缺點，從不同角度分析塗料的屬性及操作手法。

桃竹苗分署長林淑媛說，選手們在激烈的競爭環境中脫穎而出，每位都是台灣之光，鼓勵國手在未來的國際賽場上爭取佳績。分署持續與轄區各學校合作，針對有興趣和潛力的學生，提供各項培訓資源，為國家爭光。

桃竹苗分署長林淑媛（右3）與取得「漆作裝潢」正取國手的李俊誠（右2）及備取國手的高浩慈（左2），與培訓老師宋侑蓁（右1）合影並勉勵他們在國際賽爭取佳績。圖／勞發署桃竹苗分署提供
桃竹苗分署長林淑媛（右3）與取得「漆作裝潢」正取國手的李俊誠（右2）及備取國手的高浩慈（左2），與培訓老師宋侑蓁（右1）合影並勉勵他們在國際賽爭取佳績。圖／勞發署桃竹苗分署提供

國際技能競賽 萬能科技大學

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