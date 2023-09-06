提升專注力秘訣不藏私 台科大書卷獎公開讀書方法

近日數間大專校院開學，國立台灣科技大學今天表示，推出書卷獎學生讀書心得分享影片，請「卷哥」、「卷姐」分享讀書技巧，提供專注力和管理時間的秘訣，更不藏私公開書卷獎得主的上課筆記。

台科大教務長陳素芬表示，台科大學生來自高職或高中端，高職生擅長實作和專業科目，高中生則在國英數等基礎科目與表達能力有較多的訓練，獲得書卷獎的學生其實不分高中職，在學校都有良好的表現。

陳素芬說，新生對於大學學習生活可能需要時間摸索，書卷獎學生不只分享學習技巧，也有生活態度、時間管理、心情調適等不同建議，書卷獎得主也不只分享成功的經驗，也有不少人分享學習上曾遇到的挫折與失敗，希望對同學們有所幫助。

台科大電機所學生李杺蓉表示，大一時因玩社團成績沒有太好，大二時開始認真讀書，但電機系大二的課業繁重，且開始加上了電子學等專業科目，由於過去未曾學習過專業科目，也私下請教高職畢業的同學。

李杺蓉認為，大學階段認識朋友、建立人脈很重要，不論是向學長姐詢問如何選課或索取考古題，或是組成讀書小組，可以勇於發問、一起讀書、互相幫助。

台科大資工系學生陳錡揅今年已推甄上台大研究所。大學時從企管系轉到資工系，陳錡揅說，下周要上線上代數課程，會先看、先練習，程式也自己先寫。大學時期完全沒有社團，尤其要從管院轉資工系，先修資工課的時候由於難度差太多，常常讀到凌晨四點多才睡。

陳錡揅也談到，讀書有伴很重要，在讀書群組有不懂的問題可馬上問同學，老師上課完，回家當下直接複習、勤寫題目，讓他跨領域轉系後還拿到書卷獎。

台科大【卷哥＆卷姐】讀書技巧分享｜密技大公開可上台科大YouTube頁面查詢（https://youtu.be/rrnvPB_nnXE）