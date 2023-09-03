清寒男大生跳芭蕾 愛心企業捐助學費

原本對人生迷惘的雲林青年廖嘉豪，父親早逝、母親獨自扶養他和妹妹3人長大，靠家扶中心協助改善生活，他高二決定學芭蕾舞，一跳6年，面臨龐大學費與生活開支一度想放棄，幸有企業主捐助學金，助跟他一樣有夢的人築夢；家扶中心昨天贈540萬元助學金，將幫助266名大專生解決學費問題，還有138名高中職生也在受助名單。

廖嘉豪爸爸在他國中3年級過世，媽媽是越南新住民，在工業區擔任作業員，獨力扶養他跟兩個妹妹長大；孩子學費加上家庭開銷，一家4口繁重的生活壓力，外人難以想像。廖家接受到家扶幫助，3名子女學費有著落，身為兄長的廖嘉豪，坦言過去「不知道想追求什麼」，國中以前喜歡讀書，成績名列前茅，高中讀職校表演藝術科，摸索自我，高二決定改走舞蹈。

從練基礎打底，非本科生出身，廖嘉豪毅力令人驚訝，一路精實舞蹈能力，考上體育大學。「達成夢想是多麼令人羨慕的事」，廖嘉豪說，其實曾因現實問題萌生放棄念頭。

廖嘉豪幾乎沒空檔安排打工，最擔心的學費在善心企業幫助下有著落，學校師長、同儕與家人不斷精神喊話，他撐住了，即便至今仍得維持從早排練到晚的生活，但內心真正獲得富足也感到愉悅。

大專開學在即，雲林家扶中心7月只募到一半助學金，在開元食品、銓泰環能科技、麥寮獅子會萊杯音樂會、夜市慈愛會等企業團體合助下共募得540萬元，將幫助266名大專生及138名高中職生解決學費問題。