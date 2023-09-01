台鋼入主高苑 遭前教職員投訴牟利
高苑科大因經營狀況不理想，去年9月遭教育部列為專案輔導大學，台鋼集團今年5月宣布投入3.8億，讓高苑解除輔導，並推出多項招生改善計畫；但離職教職員投訴，台鋼逼退學校人才並安插人馬，還要把宿舍租財團牟利；校方澄清，無安插職位情形，宿舍正整修中不影響學生權益。
高苑科大離職員工投訴，學校讓台鋼集團挹注資金後，以節省人事成本，大規模解聘、逼退教職員，卻從校外找人有意安插職位。另校方也說要把學校宿舍清空，出租人力仲介公司牟利，讓學生住較差宿舍，影響學生權益。
校長陳天惠坦言，台鋼資金挹注後學校進入轉型階段，因學生數較少僅1000多人，為維持學校運作，周遭有醫院、企業洽談租用校園閒置空間，但一定報教育部核可，不影響學生權益。
高苑科大主秘葉怡君澄清，6月起依教育部規定，提出教師優離優退方案，約有41名教職員自願離職或優於勞基法解雇，校內並無大量安插人事，仍有110名專任教師與80多名職員。
全國私校工會副理事長尤榮輝呼籲，台鋼擁有雄厚政經實力，接手高苑科大所費是九牛一毛，應仿效台塑集團捐資興學精神，以恢宏氣度經營高苑科大，提升企業形象。若大量解雇、出租宿舍牟利屬實，恐讓社會質疑台鋼接手高苑動機。
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